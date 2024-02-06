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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رانيا يوسف وأحمد عبد العزيز يحتفلان بمسلسل جريمة منتصف الليل

صدى البلد

حرص عدد من أبطال مسلسل جريمة منتصف الليل على الاحتفال  مع الصحفيين والقنوات الفضائية بالعمل المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، منهم الفنانة رانيا يوسف واحمد عبد العزيز واحمد منير والهام عبد البديع والمؤلف محمد الغيطي وابنته ميار.

وقالت الفنانة رانيا يوسف انها مبسوطة بالعمل وتتمنى ان ينال إعجاب الجمهور وتجسد من خلاله راقصة.

 

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن احداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة، رانيا يوسف، وأحمد عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وعفاف شعيب، ومحمد سليمان، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، محمد عز، ومحمد مهران، وحسني شتا، وأحمد جمال سعيد، بالإضافة إلى إلهام عبدالبديع، وميار الغيطي، وملك قورة، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبدالغني.

كما يشارك في البطولة من فناني الخليج كلا من، ليلي سلمان، وعلي السبع، ونوف العبدالله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

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