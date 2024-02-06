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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| اعتزال نجمة شابة.. وأخرى شهيرة تتعرض للانتقادات بسبب «رقص جريء»

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن شقيقة الفنان صلاح قابيل وإنجي خطاب، واخبار أخرى، نرصد أبرزها فيما يلي.


علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

أعلنت الفنانة إنجي خطاب، اعتزالها التمثيل نهائيا، موجهة اعتذارا لمن اتفقت معهم على المشاركة في أعمال فنية، مؤكدة أن قرار اعتزالها أفضل قرار اتخذته في حياتها.

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

أثارت الفنانة فاطمة الصفي جدلاً كبيراً، بسبب أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت خلاله متعبة للغاية وتمتلك نحافة زائدة، مما عرضها لمزيد من الانتقادات من الجمهور، بعد نشرها لفيديو على انستجرام، يظهر بشكل واضح خسارتها الكبيرة للوزن.

رقص جريء.. فنانة شهيرة تتعرض لانتقادات شديدة من الجمهور


تعرضت الفنانة صفاء سلطان لانتقــادات حـادة بسبب رقصـها الجـريء في إحدى اللقاءات .

وجاءت التعليقات تهاجمه على هذا التصرف خاصه بعد بكائها على احداث فلسطين حيث…


وفاة شقيقة الفنان صلاح قابيل وتشييع جنازتها غدا

أعلن عمرو قابيل ابن الفنان صلاح قابيل، من خلال حسابه على موقع "فيس بوك"، عن وفاة عمته شقيقة والده الفنان الراحل.

صلاح قابيل انجى خطاب

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أخبار الفن| اعتزال نجمة شابة.. وأخرى شهيرة تتعرض للانتقادات بسبب «رقص جريء»


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