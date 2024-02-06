أخبار الفن| اعتزال نجمة شابة.. وأخرى شهيرة تتعرض للانتقادات بسبب «رقص جريء»

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن شقيقة الفنان صلاح قابيل وإنجي خطاب، واخبار أخرى، نرصد أبرزها فيما يلي.

أعلنت الفنانة إنجي خطاب، اعتزالها التمثيل نهائيا، موجهة اعتذارا لمن اتفقت معهم على المشاركة في أعمال فنية، مؤكدة أن قرار اعتزالها أفضل قرار اتخذته في حياتها.

أثارت الفنانة فاطمة الصفي جدلاً كبيراً، بسبب أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت خلاله متعبة للغاية وتمتلك نحافة زائدة، مما عرضها لمزيد من الانتقادات من الجمهور، بعد نشرها لفيديو على انستجرام، يظهر بشكل واضح خسارتها الكبيرة للوزن.



تعرضت الفنانة صفاء سلطان لانتقــادات حـادة بسبب رقصـها الجـريء في إحدى اللقاءات .

وجاءت التعليقات تهاجمه على هذا التصرف خاصه بعد بكائها على احداث فلسطين حيث…

أعلن عمرو قابيل ابن الفنان صلاح قابيل، من خلال حسابه على موقع "فيس بوك"، عن وفاة عمته شقيقة والده الفنان الراحل.