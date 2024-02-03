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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عبد الباسط حمودة يحيى حفلا غنائيا في ساقية الصاوي بعيد الحب

عبدً الباسط حموده
عبدً الباسط حموده

يستعد المطرب عبد الباسط حمودة لإحياء حفل غنائي على مسرح ساقية الصاوي، ومن المقرر أن يكون الأربعاء ١٤ فبراير يوم عيد الحب.

طرح عبد الباسط حمودة، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "السخان" بالتعاون مع مطرب المهرجانات عمر كمال وحققت الاغنية نجاح جماهيري وفني كبير، وأغنية "السخان" من تأليف أيمن بهجت قمر، وتلحين محمد يحيى، وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم.


وإليكم كلمات الأغنية: 
يا، يا، يا ليل
كثر الكتمان يا مان، بيفرتك الشكمان آه، آه
بالذمة فاضل إيه، وفاضل إيه كمان
(هنسخن السخان ونكيف التكييف (آه
وناكل نص لقمة عشان ننام خفيف
هنسلك المتسلك (آه) ونبلك المتبلك
ونتلج المتلج وخذ حنان في رغيف
هنروح المروحة ونطوح المطوحة
ونمرجع المرجحة ونبلف البلوبيف
هتعلي وهنعلي
وبلاش أقول لك آه ع اللي حصل لي
هتعلي هنعلي
لو إنت مسي بمسي آه ده أنا أعجبك حريف
يا سلام، أيوة
(هنطبل التطبيل ونحمل التحميل (يا حبيبي
وياك الشاي جميل ودلق القهوة خير
(هنحلي في المتحلي نعمل معاك اللالي (آه
ونروحك متسلي ونمسمرك مسامير
هنروح المروحة ونطوح المطوحة
(ونمرجع المرجحة ونبلف البلوبيف (آه
(هتعلي (هنعلي
وبلاش أقول لك ع اللي حصل لي
هتعلي هنعلي
(لو إنت مسي بمسي آه ده أنا أعجبك حريف (يا ليلي
أيوة، يا سلام
يا ليل يا ليلي يا ليلي) أيوة)

عيد الحب عبد الباسط حمودة

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