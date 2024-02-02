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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مشاكله كثيرة.. سيد رجب يكشف أسباب تراجع المسرح أمام السينما والتليفزيون

سيد رجب
سيد رجب

كشف الفنان سيد رجب عن سبب تراجع فن المسرح وتقديم المسرحيات على مدار العام، مؤكدا أن المسرح يعاني من مشاكل كثيرة أولها التمويل.

وأضاف سيد رجب حلال حلوله ضيفا على الإعلامية إنجي على فى برنامج أسرار النجوم أن المسرح يعاني خلال هذه الفترة من أزمات متتالية أهمها التمويل والنص الجيد.

وتابع سيد رجب أنه من عشاق المسرح ويتمنى عودته مرة أخرى، مشيرا إلى أنه قضى فترة كبيره من حياته قبل الشهرة على خشبة المسرح القومي وكان السبب فى تأخر شهرته.

 



وأعلن سيد رجب مشاركته في موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل (بيت الرفاعي) بطولة أمير كرارة وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال.

وقال سيد رجب إن سر تنوع أدواره الفنية بين الخير والشر، هو أن الممثل داخله كل شيء بشري من الحب والغيرة، موضحا:"لما تكون ممثل وتقدر تتحكم في هذه المشاعر وتخرجها وقت الحاجة فأنت تملك قدرة عظيمة في نفسك وتقدر تنقلها للجمهور بأشكال مختلفة، وبكون سعيد جدا لما أعيش شخصيات مختلفة عمري ما قدرت أعيشها في الواقع. 

وعن دوره في مسلسل «موجة حارة»، قال: «لم أتصور أنني ممكن أقدم مثل هذا الدور وطرت من الفرح عندما قرأت السيناريو، وأصبح من المسلسلات التي أعتبرها نقلة كبيرة في حياتي الفنية وتعلمت منه الكثير وفخور وسعيد بتقديم هذا العمل».

 

وأوضح سيد رجب أن شخصية «عبد الحميد» في مسلسل «أبو العروسة»، لها تأثير كبيرا على حياته الشخصية قائلا:"  أنا اتربيت في أسرة شبيهة بما شاهده الناس على الشاشة، وشعرت أنني أعيد حياتي الحقيقية بهذا الدور، ونتمنى دائما أن يكون الفن له مكانته في المجتمع". 

 

سيد رجب المسرح الفنان سيد رجب انجي علي

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