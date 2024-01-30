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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| ذكرى وفاة الفنانة فيروز.. ونوال الزغبي تروج لأحدث أغانيها

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهة، أبرزها عن فيروز ونوال الزغبي :

 

في عيد ميلاد سعد الصغير .. أزمات ونجاحات وضعته في مرمى النيران

 

يصادف اليوم ٣٠ يناير عيد ميلاد الفنان سعد صغير نجم الأغنية الشعبية الذي لقبه العديد بابن البلد الطيب،  وفي هذه السطور نقدم أبرز المعلومات عن " سعد الصغير".

 

بحكي عنك.. نوال الزغبي تروج لاحدث اغانيها

 

روجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لأحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم “بحكي عنك”، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

يونس مرسي وجيلان يطرحون البوستر الدعائي ل (هفوق لنفسي)

 

طرح المطرب الشاب يونس مرسي البوستر الدعائي لأحدث اغانيه بعنوان (هفوق لنفسي) وهو ديو يجمعه بالمطربه الصاعده جيلان الزين والذي من المقرر طرحها خلال الأيام القادمة علي جميع منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية 

 

ذكرى وفاة الفنانة فيروز .. تعرف على اهم محطاتها الفنية

 

تجل اليوم الموافق 30 يناير، ذكرى وفاة الفنانة فيروز ، التي لقبت ” بمعجزة السينما المصرية” وذلك بسبب موهبتها الفريدة، وفيما يلي تستعرض كيف انتهت مسيرتها التي لم تستمر كثيرا …

فيروز نوال الزغبي

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