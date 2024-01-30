أخبار الفن| ذكرى وفاة الفنانة فيروز.. ونوال الزغبي تروج لأحدث أغانيها

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهة، أبرزها عن فيروز ونوال الزغبي :

يصادف اليوم ٣٠ يناير عيد ميلاد الفنان سعد صغير نجم الأغنية الشعبية الذي لقبه العديد بابن البلد الطيب، وفي هذه السطور نقدم أبرز المعلومات عن " سعد الصغير".

روجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لأحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم “بحكي عنك”، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

طرح المطرب الشاب يونس مرسي البوستر الدعائي لأحدث اغانيه بعنوان (هفوق لنفسي) وهو ديو يجمعه بالمطربه الصاعده جيلان الزين والذي من المقرر طرحها خلال الأيام القادمة علي جميع منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية

تجل اليوم الموافق 30 يناير، ذكرى وفاة الفنانة فيروز ، التي لقبت ” بمعجزة السينما المصرية” وذلك بسبب موهبتها الفريدة، وفيما يلي تستعرض كيف انتهت مسيرتها التي لم تستمر كثيرا …