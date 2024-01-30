ذكرى وفاة الفنانة فيروز.. تعرف على أهم محطاتها الفنية

تجل اليوم الموافق 30 يناير، ذكرى وفاة الفنانة فيروز ، التي لقبت ” بمعجزة السينما المصرية” وذلك بسبب موهبتها الفريدة، وفيما يلي تستعرض كيف انتهت مسيرتها التي لم تستمر كثيرا
1- دخلت الفن منذ البداية بالصدفة .
2- بدأت مشوارها في سلسلة أفلام مع أنور وجدي الذي احتكرها.
3- حاولت أن تخرج من تحت عباءة أنور وجدي حيث رأت أنه ظلمها.
4-قام الفنان أنور وجدي بإرسال بلطجية لها انتقاما منها خلال عرض فيلم الحرمان
5- استمر مشوارها الفني 9 سنوات فقط .
6- قررت الاعتزال في سن العشرين
7- تعددت أسباب الاعتزال من بينها أنور وجدي
8- والدها أحد اسباب اعتزالها بعد فشله في إدارة أعمالها الفنية.
9-فضلت حياتها الأسرية بزواجها من الفنان بدر جمجوم.