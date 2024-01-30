ذكرى وفاة الفنانة فيروز.. تعرف على أهم محطاتها الفنية

تجل اليوم الموافق 30 يناير، ذكرى وفاة الفنانة فيروز ، التي لقبت ” بمعجزة السينما المصرية” وذلك بسبب موهبتها الفريدة، وفيما يلي تستعرض كيف انتهت مسيرتها التي لم تستمر كثيرا

1- دخلت الفن منذ البداية بالصدفة .

2- بدأت مشوارها في سلسلة أفلام مع أنور وجدي الذي احتكرها.

3- حاولت أن تخرج من تحت عباءة أنور وجدي حيث رأت أنه ظلمها.

4-قام الفنان أنور وجدي بإرسال بلطجية لها انتقاما منها خلال عرض فيلم الحرمان

5- استمر مشوارها الفني 9 سنوات فقط .

6- قررت الاعتزال في سن العشرين

7- تعددت أسباب الاعتزال من بينها أنور وجدي

8- والدها أحد اسباب اعتزالها بعد فشله في إدارة أعمالها الفنية.

9-فضلت حياتها الأسرية بزواجها من الفنان بدر جمجوم.