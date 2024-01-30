عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكرى وفاة الفنانة فيروز.. تعرف على أهم محطاتها الفنية

فيروز
فيروز

تجل اليوم الموافق 30 يناير، ذكرى وفاة الفنانة فيروز ، التي لقبت ” بمعجزة السينما المصرية” وذلك بسبب موهبتها الفريدة، وفيما يلي تستعرض كيف انتهت مسيرتها التي لم تستمر كثيرا 

 

1- دخلت الفن منذ البداية بالصدفة .

2- بدأت مشوارها في سلسلة أفلام مع أنور وجدي الذي احتكرها.

3- حاولت أن تخرج من تحت عباءة أنور وجدي حيث رأت أنه ظلمها.

4-قام الفنان أنور وجدي بإرسال بلطجية لها انتقاما منها خلال عرض فيلم الحرمان

5- استمر مشوارها الفني 9 سنوات فقط .

6- قررت الاعتزال في سن العشرين

7- تعددت أسباب الاعتزال من بينها أنور وجدي

8- والدها أحد اسباب اعتزالها بعد فشله في إدارة أعمالها الفنية.

9-فضلت حياتها الأسرية بزواجها من الفنان بدر جمجوم.

فيروز ذكرى وفاة الفنانة فيروز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالجيزة

موضوعات متعلقة

فنانة شهيرة تهاجم زوجها: مبيصرفش على ابنه ولا بيسأل عليه

عليا وعلى أعدائي وحق ابني هاخده.. بطلة الحاج متولي تفتح النار على طليقها

سميرة محسن: تنبأت بنجومية السقا وأحمد حلمي.. وخالد النبوي الأقرب لقلبي

بسبب أزمة محمد سلام.. تأجيل عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"

رغم اعتزاله الفن .. حسين أبو حجاج يشارك في الكبير أوي

بسبب الضغوط.. إعلامية شهيرة تجري جراحة دقيقة في القولون

بعد "كله وهم".. إليسا تكشف موعد طرح ألبومها الجديد

تكسير عضم.. حنان مطاوع تعلن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

ترشيحاتنا

هدد بالرحيل| الأهلي يتراجع عن ضم أبوجبل بسبب الشناوي.. وعلي لطفي البديل

الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تريليونات من الاستثمارات لتحقيق هدف المناخ لعام 2050

فرج عامر يكشف عن رغبة كولر في إعادة هذا اللاعب للأهلي

ضياء السيد: اتحاد الكرة كان هدفه تطفيش جهاز كيروش منذ هذا التوقيت

رسميًا.. ريلمي تطلق هواتفها الجبارة Realme 12 Pro

دعاء النبي ليلة الإسراء والمعراج.. ردده تدخل الطمأنينة لقلبك ويغسل أحزانك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. راكب طائرة بالمكسيك يفتح الباب ويمشي على الجناح| ماذا حدث له؟

رخيص جدا.. سعر جمبسوت نيللي كريم في أحدث ظهور

الذكاء الاصطناعي يستعيد نسخة أصلية للوحة الموناليزا.. شاهد

بفيديو جديد.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ