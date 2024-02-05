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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رقص جريء.. فنانة شهيرة تتعرض لانتقادات شديدة من الجمهور

صفاء سلطان
صفاء سلطان

تعرضت الفنانة صفاء سلطان لانتقــادات حـادة بسبب رقصـها الجـريء في إحدى اللقاءات .

وجاءت التعليقات تهاجمه على هذا التصرف خاصه بعد بكائها على احداث فلسطين حيث كتب احد المتابعين : هي يلي كانت عم تبكي مشان بلدها !

ولدت صفاء سلطان في مدينة عمان الأردنية لأب أردني وأم سورية من دمشق  تعود أصولها إلى مدينة جنين الفلسطينية، كانت بدايتها في مجال التمثيل بمشاركتها في دبلجة فيلم تسجيلي من الإنجليزية إلى العربية في طفولتها. وكانت منذ صغر سنها تقلد وتمثل وكانت دائماً تعجب من حولها من أهلها بأدائها وتقليدها للفنانين. أمضت دراستها حتى الثانوية بين الأردن وسوريا ثم سافرت إلى الولايات المتحدة لدراسة طب الأسنان واستمرت فيها خمس سنوات، لكنها لم تتم دراستها وعادت إلى سوريا.

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لا للذل لا للمهانة.. صفاء سلطان مستمرة في دعم القضية الفلسطينية

صفاء سلطان بنت جنين 

 

كشفت الفنانة صفاء سلطان، عن تلقيها رسالة من أهل غزة وبالأخص القاطنين في مدينة جنين التي تقع في شمال الضفة الغربية. إعلان
ونشرت "صفاء" نص الرسالة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" والتي تضمنت الآتي: "إهداء من شباب جنين للفنانة بنت جنين صفاء سلطان". 


وعلقت  "صفاء" على الرسالة، قائلة: "أحلى شئ ممكن يوصلني بحياتي من باب مخيم جنين من أخواتي وعزوتي شباب ورجال العز، ربي ينصركم ويحميكم ويثبتكم ويا رب اللقاء القريب ببلدي حبيبتي أصلي وعنواني وهويتي وبيتي أنا صفاء ابنة سمير ابن جنين أبناء فلسطين أخت محمد وسلطان وحمزة وأفتخر.. شكرًا من أعماق روحي ودعواتي لرب العالمين بالنصر القريب".وتواصل صفاء سلطان دعم القضية والشعب الفلسطيني بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تندد خلالها بمواصلة انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واستشهاد الآلاف من العائلات والمدنيين.وكشفت "صفاء" مؤخرًا عن تعرضها لتهديدات بسبب مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية ونشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تندد خلالها بانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي.وكان أول مقاطع الفيديوهات التي نشرتها "صفاء" على حسابها بتطبيق "إنستجرام" وهي بالوشاح الفلسطيني وعلقت خلاله على قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، قائلة: "من دمشق هنا القدس، تحية للفلسطينيين تحية لطوفان الأقصى، نعم نعيش اليوم طوفان الأقصى اللي كلنا بنفتخر فيه ونتباهي فيه كفى ذل كفى دم، عائدون نعم عائدون".واستكملت: "الجملة دي بسمعها من وأنا صغيرة من ستي وجدي الفلسطينيين لما كانوا يقولولي راجعين ومعهم مفتاح البيت بيت جدي في فلسطين، النهاردة حلم جدي بيتحقق بعد النزوح والتهجير نعم عائدون، من 75 سنة جاءت إسرائيل واحتلت بلادي فلسطين قتلوا نسائنا قتلوا شيوخنا أطفالنا بقروا بطون الحوامل".يذكر أن، الفنانة صفاء سلطان شاركت بعدد من الأعمال الدرامية المصرية والتي ساهمت في معرفة الجمهور المصري بها منها مسلسل "صبايا الخير ج4" عام 2012، مسلسل "دكتور أمراض نسا" عام 2014.

صفاء سلطان عمان جنين الأردن

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