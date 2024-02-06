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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| آخر موعد اليوم.. تنبيه مهم لطلاب كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة..لطلاب جامعة حلوان.. ننشر طرق دفع المصروفات إلكترونيا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

آخر موعد اليوم.. تنبيه مهم لطلاب كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، أنه تم إعلان جداول طلاب الدراسات العليا لدور إبريل.

كل ما تريد معرفته عن ملتقى إعداد كوادر إعلامية للطلاب بجامعة عين شمس

ينظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر، ملتقى إعداد كوادر إعلامية لطلاب الجامعة؛ بهدف إعداد فريق إعلامي من طلاب الجامعة لتغطية الأنشطة الطلابية بالجامعة.

معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة الخميس الفرصة الأخيرة للتسجيل بدورات فبراير

أعلن معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة عن بدء التسجيل لدورات فبراير ٢٠٢٤ ، و ستكون المحاضرات حضورية واونلاين، وفقًا لاختيار الطالب، بواقع يومين أسبوعيًا من الساعة ٥:٠٠ مساءً إلى الساعة ٧:٠٠ مساءً، لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٠٢٤/٢/١٧.

لطلاب جامعة حلوان.. ننشر طرق دفع المصروفات إلكترونيا

فعَّلت جامعة حلوان بالعام الدراسي ٢٠٢٣ -٢٠٢٤  عدة آليات  لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية.

البحث العلمي تعلن عن ورش عمل للمهتمين بمجال الدواء بالجامعات والمراكز البحثية

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لجميع المهتمين بمجال الدواء من المتخصصين بالجامعات والمراكز البحثية للمشاركة في ورشة عمل بعنوان" تحديث إستراتيجية متكاملة نحو تصنيع الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة فى مصر ".

اليوم.. آخر موعد لتقديم الالتماسات على درجات المقررات بكلية الزراعة عين شمس

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، إنه على الطلاب الراغبين في مراجعة رصد الدرجات لـ«مُقرَّر أو أكثر»؛ الدخول على منظومة UMS وطلب الالتماس إلكترونيا من صفحة الطالب الشخصية، مع الالتزام بالمواعيد المقررة.

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