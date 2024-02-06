تلف بيولوجي وكيميائي.. تفاصيل إنقاذ سجلات قناة السويس بمكتبة الإسكندرية|شاهد

تحدث الدكتور حسام الديب، رئيس قسم الحفاظ والضبط البيئي بمكتبة الإسكندرية، عن تفاصيل إنقاذ سجلات “قناة السويس”، قائلًا إنه يتم القيام بعملية الترميم للوثائق الآثرية التي تحكي عن تاريخ وتراث مصر سواء كان لقناة السويس أو المخطوطات الموجودة بداخل مكتبة الإسكندرية أو الموجودة في مصر بشكل عام.



تلف بيولوجي وكيميائي

وأضاف “الديب” عبر تقنية “زووم” ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن سجلات قناة السويس تم القيام بعمل معاينة كاملة عليها، لافتًا إلى أنها كانت في حالة سيئة، حيث تعرضت معظم السجلات إلى تلف بيولوجي وكيميائي.

وأشارالدكتور حسام الديب، رئيس قسم الحفاظ والضبط البيئي بمكتبة الإسكندرية إلى أنه بعد عملية المعاينة تم الاتفاق مع هيئة قناة السويس على القيام بالترميم والمعالجة للمجموعة بالكامل، مضيفًا أن بعد عملية المعاينة تم عمل تعقيم أيضًا.