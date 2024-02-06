برنامج لتعزيز القدرات والمهارات لإيجاد فرص توظيف لائقة للشباب بثلاث محافظات

بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..

أكد حسن شحاتة وزير العمل اليوم الثلاثاء، على أن "الوزارة" حريصة على الإستمرار في التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة خاصة في الملفات التي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" ،وكذلك في كافة البرامج التي تهدف إلى تنمية المهارات وتعزيز القُدرات للعاملين بالوزارة ومديرياتها ،والإستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن ..وفي إطار المبادرة القومية للتدريب، سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل ، وايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية،بديوان عام الوزارة اليوم ،"شهادات مسؤولي التوظيف"، لـ15 من إستشاري التشغيل في مديريات عمل المنوفية،والشرقية، والقليوبية،والإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ،وذلك في سياق برنامج مُتخصص ومُتقدم لمدة 24 يومًا،يمنح هذه "الشهادات" في مجال التوظيف لتمكين المُشاركين المُعتمدين من تقديم وتعزيز وتحسين خدمات المشورة المهنية والتوظيف التي يتم تقديمها للمواطنين.

وبحسب بيان صحفي يأتي هذا البرنامج في إطار مشروع "تشغيل الشباب في مصر- إيجاد سبب للبقاء"،والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الانمائي..وأوضح البيان أن بداية تنفيذ برنامج بناء قدرات إستشاري التشغيل بالمديريات، كانت في فبراير 2023،حيث تضمنت المرحلة الأولى التدريب الأساسي "لإستشاري التشغيل" لمدة يومين والتي إستهدفت 40 استشاري تشغيل من مديريات عمل المنوفية والقليوبية والشرقية،والإدارة العامة للتشغيل ،وتناولت أساسيات التوظيف والإرشاد الوظيفي،وتضمنت المرحلة الثانية البرنامج المُتقدم إستهدف 15 من المتميزين في المرحلة الأولي للحصول على شهادة مسئولي التوظيف التي يتم تقديمها لمسئولي مكاتب العمل الألمانية والمعتمدة من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية وجامعة دراسات العمل التطبيقية في مدينة مانهايم.

وقال ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولاية بالقاهرة أن مكتب المنظمة بالقاهرة حريص أيضًا على المزيد من التعاون مع وزارة العمل ،موضحًا أن هذا "المشروع " يهدف إلى تدريب العاملين في مديريات العمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب الباحث عن عمل ،وذلك من خلال تعزيز قدراتهم حول مهارات ريادة الأعمال وكذلك المهارات الوظيفية والحياتية المختلفة، بالإضافة الى تحفيز شركات القطاع الخاص على المستوى المحلي لخلق فرص عمل لائقة..وأعلن أوشلان عن تطلعه إلى التوسع في هذا البرنامج خلال الفترة المُقبلة، في محافظات الصعيد ،بالتعاون أيضا مع "برنامج الأغذية العالمي" ،وهو ما تعمل "المنظمة" عليه الأن ،بالتنسيق مع "وزارة العمل "..

وسلم " الوزير " شهادات التخرج من المشروع لمسئولي التشغيل بالإدارة العامة للتشغيل بديوان عام الوزارة، وبمديريات العمل بالمنوفية والشرقية والقليوبية وهم: علا أحمد فريد، وحازم فؤاد أنور ، وحمدي سالم عبد المقصود ، وصفاء عبد الغفار عبد الهادي ، وإيمان عبد المقصود أحمد ، ونجلاء أبو العزم عبد القوي ، ومحمد سمير السيد ، ومحمد علي محمد ، ومحمد عبد الجواد محمد ، وإيمان سعد الجارجي ، وسهام محمد أحمد ، وعلا مصطفى محمد ، وأمل محمد حسن ، وسماح محمود سيد ، ومحمد عبد الفتاح محمد .

..يشار هنا إلي أنه شارك في الفعاليات من منظمة العمل الدولية : إيريك اوشلان - مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة ، وسارة صبري مدير برامج، وأسماء رزق المسئول الاعلامي بالمنظمة، ولاورا شميت اخصائي مهارات، و رولاند سارتون اخصائي تشغيل، ونائل محمد مدير مشروع، ومن المبادرة القومية للتوظيف،ومحمود فوزي مسئول التدريب.

كما شارك بالفعاليات من وزارة العمل : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،ورشا عبد الباسط رئيس الإدراة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، ودينا محمود باحث بالإدارة العامة للمؤتمرات والإتفاقيات الدولية،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير ..