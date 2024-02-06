عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..

برنامج لتعزيز القدرات والمهارات لإيجاد فرص توظيف لائقة للشباب بثلاث محافظات

صدى البلد

أكد حسن شحاتة وزير العمل اليوم الثلاثاء، على أن "الوزارة" حريصة على الإستمرار في التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة خاصة في الملفات التي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" ،وكذلك في كافة البرامج التي تهدف إلى تنمية المهارات وتعزيز القُدرات للعاملين بالوزارة ومديرياتها ،والإستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن ..وفي إطار المبادرة القومية للتدريب، سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل ، وايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية،بديوان عام الوزارة اليوم ،"شهادات مسؤولي التوظيف"، لـ15 من إستشاري التشغيل في مديريات عمل المنوفية،والشرقية، والقليوبية،والإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ،وذلك في  سياق برنامج مُتخصص ومُتقدم  لمدة 24 يومًا،يمنح هذه "الشهادات" في مجال التوظيف لتمكين المُشاركين المُعتمدين من تقديم  وتعزيز وتحسين خدمات المشورة المهنية والتوظيف التي يتم تقديمها للمواطنين.

وبحسب بيان صحفي يأتي هذا البرنامج في إطار مشروع "تشغيل الشباب في مصر- إيجاد سبب للبقاء"،والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الانمائي..وأوضح البيان أن بداية تنفيذ برنامج بناء قدرات إستشاري التشغيل بالمديريات، كانت في فبراير 2023،حيث تضمنت المرحلة الأولى التدريب الأساسي "لإستشاري التشغيل"  لمدة يومين والتي إستهدفت 40 استشاري تشغيل  من مديريات عمل المنوفية والقليوبية والشرقية،والإدارة العامة للتشغيل ،وتناولت أساسيات التوظيف والإرشاد الوظيفي،وتضمنت المرحلة الثانية البرنامج المُتقدم إستهدف 15 من المتميزين في المرحلة الأولي  للحصول على  شهادة مسئولي التوظيف التي يتم تقديمها لمسئولي مكاتب العمل الألمانية والمعتمدة من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية وجامعة دراسات العمل التطبيقية في مدينة مانهايم.

وقال ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولاية بالقاهرة أن مكتب المنظمة بالقاهرة حريص أيضًا على المزيد من التعاون مع وزارة العمل ،موضحًا أن هذا  "المشروع " يهدف إلى تدريب العاملين في مديريات العمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب الباحث عن عمل ،وذلك من خلال تعزيز قدراتهم حول مهارات ريادة الأعمال وكذلك المهارات الوظيفية والحياتية المختلفة، بالإضافة الى تحفيز شركات القطاع الخاص على المستوى المحلي لخلق فرص عمل لائقة..وأعلن أوشلان عن تطلعه إلى التوسع في هذا البرنامج خلال الفترة المُقبلة، في محافظات الصعيد ،بالتعاون أيضا مع "برنامج الأغذية العالمي" ،وهو ما تعمل "المنظمة" عليه الأن ،بالتنسيق مع "وزارة العمل "..

وسلم " الوزير "  شهادات التخرج من المشروع لمسئولي التشغيل بالإدارة العامة للتشغيل بديوان عام الوزارة، وبمديريات  العمل بالمنوفية والشرقية والقليوبية وهم: علا أحمد فريد، وحازم فؤاد أنور ، وحمدي سالم عبد المقصود ، وصفاء عبد الغفار عبد الهادي ، وإيمان عبد المقصود أحمد ، ونجلاء أبو العزم عبد القوي ، ومحمد سمير السيد ، ومحمد علي محمد ، ومحمد عبد الجواد محمد ، وإيمان سعد الجارجي ، وسهام محمد أحمد ، وعلا مصطفى محمد ، وأمل محمد حسن ، وسماح محمود سيد ، ومحمد عبد الفتاح محمد .  

..يشار هنا إلي أنه شارك في الفعاليات من منظمة العمل الدولية : إيريك اوشلان - مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة ، وسارة صبري مدير برامج، وأسماء  رزق  المسئول الاعلامي بالمنظمة، ولاورا شميت اخصائي مهارات، و رولاند سارتون  اخصائي تشغيل، ونائل محمد  مدير  مشروع، ومن المبادرة القومية للتوظيف،ومحمود فوزي مسئول التدريب.

كما شارك بالفعاليات من وزارة العمل : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،ورشا عبد الباسط رئيس الإدراة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، ودينا محمود باحث بالإدارة العامة للمؤتمرات والإتفاقيات الدولية،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير ..

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

مدرب وطني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المدير الفني للمنتخب المصري

12 جنيها انخفاضا.. خسارة كبيرة تنتظر المضاربين بالدولار| تفاصيل

سيدة سوهاج .. سر إعلان الزواج من أجنبيات على الفيسبوك

ترشيحاتنا

الصور الأولى لعملية إطلاق نار أمام محكمة بإسطنبول

عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

5 جرحى في إطلاق نار أمام محكمة إسطنبول ومقتل 2 من المسلحين

إعلان لوزير الداخلية التركي حول مقتل مسلحين في هجوم على محكمة

راجعين من المزرعة.. مصرع عاملة وإصابة 30 في تصادم بطريق الضبعة- الأوسطي

القاهرة الإخبارية: إطلاق نار فى محيط محكمة باسطنبول ومقتل مسلحين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قررت الاعتزال علشان أرضي ربنا| صور تكشف عن إطلالات إنجي خطاب

فستان أروى في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة.. سعره غير متوقع

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

البحر يخرج كنوزه في صقلية.. اكتشاف مذهل بأعماق المياه لطاغية أسطوري| شاهد

فيديو

ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. تفاصيل

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ