لقاء سويدان لـ صدى البلد: نادراً ما تتشابه أدواري مع شخصيتي

كشفت الفنانة لقاء سويدان لصدى البلد عن أن معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم المعارض و تنظيم رائع ، و أنه جذب عددا كبيرا جدا من الزوار.

و تابعت لقاء عن أن شيئا عظيما تكريم الأثري سليم حسن.

و استطردت أن نادراً ما تتشابه أدوارها مع شخصياتها في الحقيقة.



و كشفت عن أعمالها القادمة إنها تشارك في مسلسل طبيبة شرعية ، قلع الحجر ، الوصفة السحرية

و اختتمت عن اعتزال الزعيم عادل إمام أنه حر و صح دائما و قدم كل شيء جميل و أنها سعيدة بالعمل معه في مسلسل صاحب السعادة.

و يذكر أن يواصل فريق العمل تصوير المشاهد مسلسل قلع الحجر داخل استوديو السمنودي بمنطقة شبرامنت، بقيادة المخرج حسني صالح.

مسلسل قلع الحجر من بطولة: محمد رياض وسوسن بدر وعبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج حسني صالح.



في جانب آخر، تواصل الفنانة لقاء سويدان تصوير مشاهدها في مسلسل الوصفة السحرية والذي تشارك في بطولته مع كل من: شيري عادل، كارولين خليل، وإسلام جمال، وهيدي كرم، وعماد رشاد، من إخراج: خيري سالم.

مسلسل “ طبيبة شرعية ” من بطولة الفنانة بشرى، ابتداء من يوم السبت القادم .

المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبو شادي.

وتشارك لقاء سويدان في المسلسل مع مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.



وكان آخر أعمال بشري هو فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة “إنتلجنت” وتوزيع خارجي روتانا.

كما شاركت بشري في إنتاج فيلم “ ليه تعيشها لوحدك ” ، والذي عرض خلال الأسابيع الماضية في السينمات المصرية وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ابرزهم خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف.