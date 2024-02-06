جولد بيليون: البيانات الاقتصادية القوية في أمريكا تضغط على حركة الذهب

تشهد أسعار الذهب العالمي تداولات محدودة خلال جلسة اليوم، الثلاثاء، وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي عانت منه خلال الجلستين الماضيتين.

يأتي هذا في ظل قوة الدولار الأمريكي وتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

ويتداول السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي عند المستوى 2024 دولارا للأونصة بعد أن حاولت الارتفاع اليوم وسجلت أعلى مستوى عند 2029 دولارا للأونصة.

يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أمس، الاثنين، أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 2014 دولارا للأونصة منخفضاً بنسبة 0.7%



تظل التوقعات للذهب على المدى القريب مليئة بالمخاوف المستمرة بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، خاصة مع بدء الأسواق في تسعير احتمالية إبقاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة حتى يونيو القادم، وفق “جولد بيليون”.

البيانات الاقتصادية القوية عن الاقتصاد الأمريكي وتصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول كانت المحرك الرئيسي للأسواق لتغيير توقعاتها بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما تسبب في انخفاض الذهب بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين.

وصرح رئيس البنك الفيدرالي في مقابلة أمس الأول، الأحد، إن البنك سيظل حذرًا في النظر في أي تخفيف نقدي هذا العام، وإن مرونة الاقتصاد الأمريكي تمنحه مساحة أكبر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

بينما صرح اثنان من مسئولي البنك الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك ليس بحاجة إلى القلق المفرط بشأن أرقام النمو الاقتصادي والتوظيف التي جاءت أعلى من المتوقع في الآونة الأخيرة، وقد يستغرق البنك بعض الوقت قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة، مما يتوافق مع نظرة باول في تحديد موعد خفض أسعار الفائدة.

وتسعر الأسواق الآن نسبة 83% أن يقوم البنك الفيدرالي بتثبيت الفائدة في اجتماعه القادم في مارس، بينما تتوقع بنسبة 55% أن يقوم البنك بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه في مايو القادم.

يوم أمس، صدرت بيانات أداء قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر يناير ليسجل نموا بقيمة 53.4 بأعلى من القراءة السابقة بقيمة 52.9، وقد ساعدت هذه البيانات على زيادة مكاسب الدولار خلال جلسة الأمس.

وارتفعت مستويات الدولار الأمريكي ليسجل أمس أعلى مستوى منذ قرابة 3 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، وذلك بدعم من تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي صدر يوم الجمعة الماضي إلى جانب تصريحات رئيس الفيدرالي.

وسجل مؤشر الدولار يوم أمس ارتفاعا بنسبة 0.5%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع آخر في العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات، والتي سجلت أعلى مستوى في أسبوع خلال تداولات الأمس عند 4.177% لتشهد ارتفاعا بنسبة 3.4%.

قوة الدولار وعوائد السندات الأمريكية تزيد من الضغط السلبي على الذهب منذ كون المعدن النفيس لا يقدم عائدا لحائزيه مقارنة مع عوائد السندات الأمريكية، ومن جهة أخرى نجد أن الذهب يسعر بالدولار وبالتالي ارتفاع قيمة الدولار يقلل من أسعار الذهب

الطلب على الذهب في الصين

يقترب العام القمري الجديد في الصين، والمقرر أن يبدأ في 10 فبراير القادم، لتبدأ عطلة طويلة في الأسواق الصينية تصل إلى 8 أيام، ومن المعتاد أن ترتفع مشتريات الذهب في الصين خلال هذه العطلة.

واستمرت مشتريات الذهب في الزيادة العام الماضي حتى مع وصول سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، فالأسعار المرتفعة للذهب لم تحبط المشترين في الفترة التي سبقت عطلة هذا العام.

جميع الدلائل تشير إلى أن مبيعات الذهب للمستهلكين في الصين التي تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم ستكون قوية للغاية هذا العام، حيث إن ارتفاع أسعار الذهب يخلق في الواقع حافزًا إضافيًا للناس للشراء، حيث يرون المعدن النفيس أصل تتزايد قيمته مع الوقت.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن سعر الذهب في الصين بعملة اليوان قد ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 16.8%، وهو عائد جذاب للغاية مقارنة بالأصول المالية الرئيسية الأخرى.

وفقًا لجمعية الذهب الصينية، تجاوز استهلاك الذهب في الصين 1000 طن في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة سنوية تبلغ حوالي 9% بشكل عام، مع ارتفاع مبيعات المشغولات الذهبية بنسبة 8%، بينما ارتفعت مبيعات السبائك والعملات الذهبية بأكثر من 15% خلال السنة الماضية.



أسعار الذهب في مصر

تستقر أسعار الذهب مع بداية جلسة اليوم، الثلاثاء، وذلك بعد تذبذب شهده سعر الذهب المحلي يوم أمس بين صعود وهبوط في ظل ترقب الأسواق لتغيرات سعر الصرف حالياً، لا سيما بعد انخفاض كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم، الثلاثاء، عند المستوى 3450 جنيها للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس السعر، وذلك بعد أن انخفض السعر يوم أمس بمقدار 50 جنيها للجرام ليغلق عند المستوى 3450 جنيها للجرام، وافتتح جلسة الأمس عند المستوى 3500 جنيه للجرام.

خلال تداولات الأمس، انخفض سعر الذهب وسجل أدنى مستوى عند 3275 جنيها للجرام، قبل أن يعود إلى الارتفاع من جديد إلى المستوى 3500 جنيه للجرام، ما يدل على تذبذب أسعار الذهب المحلي خلال الفترة الحالية.

وتشهد الفترة الحالية ترقبا كبيرا في أسواق الذهب في ظل عدم استقرار سعر الصرف بعد أن تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بشكل كبير، وسط توقعات بحدوث تعويم قريب في سعر الصرف الرسمي.

أيضاً الحديث عن سيولة دولارية قد تدخل مصر قريبا من مشروعات استثمارية جديدة بجانب اقتراب اتفاق مصر مع صندوق النقد على زيادة قيمة القرض فوق 7 مليارات دولار، كلها عوامل ساعدت على تهدئة السوق الموازي ومن ثم تغيرات أسعار الذهب في مصر.

ساعد أيضاً انتشار أخبار عن مفاوضات لبيع أرض رأس الحكمة على دفع سعر الدولار في السوق الموازي إلى التراجع بسبب توقعات بحصول مصر في الفترة القادمة على سيولة دولارية من شأنها أن تلبي جزءا من الاحتياجات الضرورية.

من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري يوم أمس عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر في يناير الماضي ليصل إلى 35.25 مليار دولار ليتزايد بمقدار 30 مليون دولار.

بينما من المنتظر أن تقوم مصر بسداد 6.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال هذا العام لسداد أقساط الديون.

أيضاً ارتفع إجمالي احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري المدرج في النقد الأجنبي بنسبة 7.2% ليسجل 8.3 مليار دولار، بالمقارنة مع 7.7 مليار دولار في يناير 2023.

وقد أشارت وزارة التموين إلى أن المصريين اشتروا 10 أطنان ذهب خلال شهر يناير الماضي وحده.

كانت مؤسسة جولدمان ساكس المالية الأمريكية أصدرت تقديرا للفجوة التمويلية في مصر خلال الأربع سنوات القادمة، لتشير إلى وصولها إلى 25 مليار دولار، وأشار البنك إلى أن إجمالي الاحتياجات التمويلية للعام المالي الحالي يصل إلى 18.6 مليار دولار.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

يتداول سعر الأونصة العالمية بشكل ضعيف بالقرب من سعر إغلاق الأمس، وذلك بعد أن انتهى ارتفاع الدولار الأمريكي القوي خلال الجلستين الماضيتين.

يأتي هذا الضعف في أداء الذهب العالمي بسبب التوقعات باستمرار الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت.

وبالنسبة للسوق المحلي للذهب، فقد شهد السعر تذبذبا خلال جلسة الأمس على نطاق واسع بعض الشيء وذلك في ظل محاولة الأسواق الاستقرار في ظل التغيرات الحالية في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، بالإضافة إلى تغير العرض والطلب على الذهب حالياً بعد عمليات البيع التي شهدها الذهب بداية هذا الأسبوع.

ووصل سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس إلى مستوى الدعم 2015 دولارا للأونصة، قبل أن يرتد السعر من هذا المستوى سريعاً نحو الأعلى ويغلق جلسة الأمس عند 2024 دولارا للأونصة.

الآن يستقر سعر الذهب فوق المتوسط المتحرك 50 يوما وخط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، ما يوفر دعم للسعر على المدى اللحظي، ويواجه السعر من جديد منطقة المقاومة 2030 – 2035 دولارا للأونصة، وفي حالة تجاوزها سيكون على السعر تسجيل إغلاق أسبوعي فوق المستوى 2040 دولارا للأونصة ليستكمل الصعود.



أما عن السعر المحلي

افتتح الذهب تداولات اليوم، الثلاثاء، عند المستوى 3450 جنيها للجرام عيار 21، وذلك بعد تراجع يوم أمس ليسجل أدنى مستوى عند 3275 جنيها للجرام قبل أن يعود الارتفاع وصولا إلى المستوى 3500 جنيه للجرام.

الترقب مستمر في أسواق الذهب وهو ما يتسبب في تذبذب أسعار الذهب على نطاق واسع بين 3500 جنيه للجرام و3275 جنيها للجرام.

وقد يستمر هذا التذبذب في حركة الذهب حتى تستقر أوضاع سعر الصرف، وقد نشهد المزيد من التراجعات في الأسعار لتقترب أكثر من المستوى 3000 جنيه للجرام.