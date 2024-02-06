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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي بني غالب بتكلفة 1,6مليار جنيه

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال جولة ميدانية - أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط والتي يجري انشاؤها على مساحة 27 فدانًا بطاقة تشغيل 36 / 54 ألف م3 يوم ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى شمال مركز أسيوط ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يجري تنفيذه بتكلفة مليار و596 مليون جنيه لخدمة 16 قرية وتابع من قرى مركز أسيوط تحت إشراف الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد .

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 بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء محطة المعالجة والتي يجري إنشائها على مساحة 27 فدان بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط ضمن المشروع المتكامل للصرف الصحي لخدمة 16 قرية من قرى شمال مركز أسيوط واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن للموقف التنفيذى للمشروع والأعمال التي تمت من الأعمال المدنية التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها 85 % وذلك بتكلفة إجمالية لمحطة المعالجة تبلغ 350 مليون جنيه ضمن المشروع المتكامل الذي يجري تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة تقديرية تبلغ مليار و596 مليون جنيه مشددًا على سرعة استكمال الأعمال الميكانيكية بالمشروع وفقًا للتوقيتات الزمنية ومراعاة جودة في التنفيذ.


وأشار محافظ أسيوط الى أنه يجرى تنفيذ مشروع صرف صحي قرى شمال مركز أسيوط لخدمة ما يقرب من 500 ألف نسمة موزعين على 16 قرية وتابع تزامنًا مع الانتهاء من مشروع صرف صحي قرى جنوب مركز أسيوط وتشغيل محطة المعالجة الثلاثية بقرية شطب.


وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة والميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات الصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يجرى تنفيذها بمراكز المحافظة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذى توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات حتى الآن بلغت 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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