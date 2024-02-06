كلير مايك يعلق على واقعة إلقاء القبض عليه في حفل الجرامي

علق المطرب الأجنبي كيلر مايك على واقعة إلقاء القبض عليه خلال حفل الجرامي، والذي أقيم خلال الساعات الماضية.

وقال كيلر مايك، في بيان رسمي: "أريد أن أشير إلى أنه في الليلة الماضية، تلقيت أنا وفريقي عددًا من المكالمات من المعجبين والزملاء المعنيين الذين يريدون معرفة ما إذا كنت بخير، وأنا أقدر كثيرًا الاهتمام والدعم، لكنني أفضل من أن أكون على ما يرام".

وتابع مايك في بيانه: "كان يوجد ضغط كبير في الدخول إلى الحفل، ومن ثم حدث التباس حول الباب الذي يجب أن ندخل منه أنا وفريق، وواجهنا حارسًا أمنيًا، لكن فريقي وأنا لدينا ثقة تامة في أنه سيتم تبرئتي في النهاية من جميع التهم".

واستكمل مايك في بيانه: "لقد واجهتنا بعض الصعوبات، ولكننا احتفلنا طوال الليل، وكأن شيئا لم يحدث، نحن الفائزون، هذا كل شيء".

كانت قوات الأمن ألقت القبض على المطرب الأجنبي كيلر مايك بعد حصوله على ثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز جرامي الـ66 الذي أقيم على مسرح كربيتو أرينا في لوس أنجلوس.

ووثق أحد الصحفيين لحظة القبض على المطرب من قبل قوات الأمن، وأكد أن إلقاء القبض على كيلر مايك ليس له علاقة بما حدث في حفل الليلة وإنما بسبب جنحة قديمة، ومن المتوقع إخلاء سبيله مساء اليوم.

وفاز مايك في جميع الفئات الثلاثة التي تم ترشيحه فيها اليوم، أفضل أغنية راب وأفضل أداء راب عن أغنيته "Scientists and Engineers" وأفضل ألبوم راب "Michael"، وهو ألبومه السادس الذي صدر في يونيو 2023.