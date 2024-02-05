أخبار الفن | قرار مفاجئ بشأن حفل مدحت صالح .. 5 لقطات مثيرة من جائزة جرامي

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

أعلنت قناة المحور الفضائية عن عرض مسلسل “ طبيبة شرعية ” من بطولة الفنانة بشرى، ابتداء من يوم السبت القادم .

المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبو شادي.

شهدت دور العرض السينمائي، منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى الإسكندراني و"أبو نسب"، كما يعرض أفلام “ليه تعيشها لوحدك، والحريفة، وعصابة عظيمة، وأنا وابن خالتى، ورحلة 404، وعادل مش عادل”.

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح أغنية جديدة خلال الايام القادمة ، ومن المقرر ان تحمل الأغنية اسم الدهب .

وتتعاون شيرين عبد الوهاب خلال الأغنية مع الشاعر تامر حسين والملحن مدين ، ومن المقرر ان تصدرها خلال الأسابيع القادمة .

كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنان مدحت صالح بدار الاوبرا المصرية المقرر إقامته يوم 25 فبراير، عن تنظيم حفل جديد للفنان مدحت صالح في اليوم التالي نظرا للاقبال الجماهيري.

وقالت الشركة المنظمة في بيان رسمي: بناءً على طلب الجمهور ونظراً لنفاد تذاكر حفل ٢٥ فبراير تم إضافة حفل ثان للفنان الكبير مدحت صالح يوم الإثنين الموافق ٢٦ فبراير على المسرح الكبير بمصاحبة الفنان عمرو سليم و الفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر

شهد حفل جوائز جرامى 2024 الـ 66 والذى أقيم في لوس أنجلوس، العديد من الأحداث والمفاجآت سواء فى الجوائز أو الوقائع التى حدثت خلال الحفل، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها..

يخوض الفنان محمد شاهين موسم رمضان 2024 بمسلسل "لحظة غضب"، بطولة صبا مبارك وناردين فرج، وإخراج عبد العزيز النجار، وهو عمل مكون من 15 حلقة.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه شاهين خلال موسم رمضان 2023، بمسلسل "الهرشة السابعة"، الذي بحث عن مظاهر الارتباك التي تطرأ على العلاقات الزوجية بعد مرور السنوات السبع الأولى وعلله وأسبابه، في قصة مشوقة جذبت الأنظار خلال الموسم الرمضاني.