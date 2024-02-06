عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الأوبرا تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج على مسرح الجمهورية

صدى البلد

ضمن خطة وزارة الثقافة للاحتفال بالمناسبات الدينية تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية لفرقة الانشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وذلك فى الثامنة مساء الخميس 8 فبراير على مسرح الجمهورية.

 

يتضمن البرنامج نخبة من الابتهالات والتواشيح والاعمال الدينية التى وضعها كبار الملحنين منها أسماء الله الحسنى لـ محمد قابيل ، ليلة الإسراء - صلوا عليه - نبينا الكريم - إيه العمل يا أحمد من التراث ، سلام على النبى لـ عبد المنعم الحريرى ، مدد يا نبى لـ محمد الكحلاوى ، يا ناصر الإسلام لـ محمد ثروت ، مولاى إننى ببابك ، أقول أمتى ، يا رب كرمك علينا لـ بليغ حمدى ، يا رب صلى على نبينا لـ داود حسنى ، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد ، مدد يا رسول الله لـ عبد العظيم عبد الحق ، أسماء وصفات الرسول لـ أحمد عبد الله .. أداء طه حسين ، حاتم زايد ، إبراهيم فاروق ، أحمد حسن ، فارس عبد العال ، بلال مختار ، أحمد العمرى ، حسام صالح.

بعد غياب 5 سنوات.. محمود التهامي ينشد في الليلة الختامية لمولد السيدة زينب

شاهد.. برومو مسلسل طبيبة شرعية لـ بشرى قبل عرضه بأيام

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

الإبتهالات الدينية اسماء الله الحسنى الإسراء والمعراج الإنشاد الديني الأوبرا المايسترو عمر فرحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

وقع في شر أعماله.. كاميرا تفضح لصا حاول قتل عجوز هندية وسرقة ذهبها

تزوير توكيلات الرئاسة.. طنطاوى فى ورطة امام المحاكم..|شاهد

خلال ساعات.. الصندوق السيادي يحسم مصير طرح شركة وطنية و 4 عروض مقدمة للاكتتاب

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

اتفاق بين الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة لدعم مليون شخص في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الحلويات يصيب الأطفال بمرض خطير| تفاصيل

العلاج والوقاية.. عدم إنتظام ضربات القلب 

ياسمين عز تفجر مفاجأة غير متوقعة عن زواجها | تفاصيل

بالأحمر اللافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

دوست فى الوحل.. خالد الصاوى يكشف أسرار مرضه وحياته الشخصية بفيلم وثائقى

ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. تفاصيل

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ