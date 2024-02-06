تامر حبيب ومصطفى كامل في سبوت لايت مع شيرين سليمان

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، السيناريست والفنان تامر حبيب في حوار ملىء بالتصريحات المثيرة حيث يكشف عن الشخصيات الحقيقية التي جسدها ابطال فيلم سهر الليالي وعلاقة الفنانة رجاء الجداوي باحداث الفيلم.

ويكشف تامر حبيب ، عن اسم الفيلم الذي يجسد شخصية احمد السقا ومنى ذكي الحقيقية وكواليس كتابة هذا الفيلم.

ويتحدث تامر حبيب، ايضا عن الفنان القدير الذي تأثر بلهجته الدمياطيه وكيف استغلها في شخصية حلمي السواح التي جسدها في مسلسل بطن الحوت الذي شارك فيه مع محمد فؤاد وباسم السمرة وعدد كبير من النجوم.

ويتحدث تامر حبيب، عن اصدقاءه المقربين من الوسط الفني والفنانة التي اعتبرها عدوة نفسها وكيف تؤذي نفسها باختياراتها وقرارتها، كما يكشف ايضا تفاصيل الفيلم الموسيقى الجديد الذي ستقوم ببطولته النجمة منة شلبي.

وتستعرض شيرين سليمان خلال الحلقة لقاءات خاصة مع ابطال فيلم عادل مش عادل وكواليس فيلم بنقدر ظروفك، كما تستعرض ايضا لقاءات خاصة مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وكواليس عودته الي السينما من خلال فيلم نور الرئيس الذي يشارك في بطولته عمرو عبد الجليل ولطفي لبيب وامير شاهين ومحمد سليمان وعدد كبير من النجوم.

كما تستعرض ايضا تفاصيل خاصة عن فيلم الرحلة ٤٠٤ من خلال لقاء مع الناقد الفني محمد عبد الرحمن والناقد الفني خالد محمود .

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشرة مساء.