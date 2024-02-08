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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقفوا عن تناولها فورا.. علامات بالبطاطس تؤكد سميتها

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية منشورا عن البطاطس ولونها الموف.


وقالت نوح: "فرق كبير جدا بين وجود جزء بنفسجي في البطاطس العادية المعروفة وبين البطاطس البنفسجي كسلالة.

وتابعت: "البطاطس الجيدة العادية تكون خالية من أي بقع أو شوائب أو ثقوب أو أي مظهر أو ملمس غريب، ولكن تتفاوت خطورة هذه الأنواع من العلامات فى البطاطس من نوع لآخر فبعضها يحدث ضرر عند تناول كمية قليلة منه والبعض الآخر لايظهر أى مشاكل إلا بعد مرور فترة.

ومن أخطر أنواع العلامات الغريبة فى البطاطس هي ظهور بقعة أو عدة بقع باللون البنفسجي أو "الموف" فهي تحتوي على مواد خطيرة وسامة ويجب الامتناع عن تناولها نهائيا لأنها قد تؤدي للوفاة.

والسبب فى ظهور هذا النوع من العلامات ذو اللون البنفسجي بسبب تركيز الماغنيسيوم العالي بها نتيجة سوء تسميد البطاطس أثناء الزراعة، باستخدام تركيزات عالية من بعض انواع أسمدة النيتريت.
 

وأضافت: انما البطاطس البنفسجية كلها سلالات يتم زرعها ببعض الدول زي أمريكا اللاتينية وفرنسا رائحته كـ الكستناء مذاقه كـ البندق وتدعى Vitelotte لا مشاكل بها لأنها هي كدا طبيعية كسلالة يعني لونها كدا بدون اي تدخل رباني يعني  وتدخل في صناعة الحلويات والمخبوزات والسلطات وهناك فرق كبير.
 

البطاطس الدكتورة سماح نوح تؤدى للوفاة بطاطس تسميد الحلويات سماح المخبوزات

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