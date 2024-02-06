رصف ورفع كفاءة الطرق أبرز مستجدات مشروعات الخطة الاستثمارية 2024 بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن وأحياء المحافظة في كافة القطاعات في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2023.

ففي مركز ومدينة طلخا، قالت رحاب المزين، رئيس المركز والمدينة، أنه تم متابعة تنفيذ أعمال الانتهاء من إعادة رصف ورفع كفاءة شارع كامل ليلة بمدينة طلخا أحد أهم الشوارع والمحاور المرورية بالمدينة وذلك ضمن خطة رد الشيء لأصله ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 /2024 بداية من سنترال طلخا باتجاه شركة كهرباء طلخا ومصنع الدلتا للأسمدة.

وفي نطاق حي شرق المنصورة، قال محمد أمين رئيس الحى، إنه تم متابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع بنطاق الحى حيث يتم رصف ورفع كفاءة شارع نصر الاسلام بعزبة الشال ضمن اعمال الخطة الاستثمارية لهذا العام.

وفي مركز ومدينة بلقاس، قالت غادة الحمادي، رئيس المركز والمدينة، إنه تمت متابعة أعمال الخطة الاستثمارية؛ تمهيدا لوضع الطبقة النهائية لأعمال الرسم ومتابعة أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالمدينة، حيث تجري أعمال الرصف بشارع الجراج ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للتأكد من الالتزام بكافة الشروط والمواصفات الفنية بالتوازي وان يتم التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني المقرر في هذا الشأن.

ووجه محافظ الدقهلية، بتكثيف العمالة لدفع العمل وزيادة معدلات الأداء في جميع المشروعات والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كل المشروعات التي يتم تنفيذها.

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