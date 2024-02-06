عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف ورفع كفاءة الطرق أبرز مستجدات مشروعات الخطة الاستثمارية 2024 بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن وأحياء المحافظة في كافة القطاعات في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2023.

ففي مركز ومدينة طلخا، قالت رحاب المزين، رئيس المركز والمدينة، أنه تم متابعة تنفيذ أعمال الانتهاء من إعادة رصف ورفع كفاءة شارع كامل ليلة بمدينة طلخا أحد أهم الشوارع والمحاور المرورية بالمدينة وذلك ضمن خطة رد الشيء لأصله ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 /2024 بداية من سنترال طلخا باتجاه شركة كهرباء طلخا ومصنع الدلتا للأسمدة.

وفي نطاق حي شرق المنصورة، قال محمد أمين رئيس الحى، إنه تم متابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع بنطاق الحى حيث يتم رصف ورفع كفاءة شارع نصر الاسلام بعزبة الشال ضمن اعمال الخطة الاستثمارية لهذا العام.

وفي مركز ومدينة بلقاس، قالت غادة الحمادي، رئيس المركز والمدينة، إنه تمت متابعة أعمال الخطة الاستثمارية؛ تمهيدا لوضع الطبقة النهائية لأعمال الرسم ومتابعة أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالمدينة، حيث تجري أعمال الرصف بشارع الجراج ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للتأكد من الالتزام بكافة الشروط والمواصفات الفنية بالتوازي وان يتم التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني المقرر في هذا الشأن.

ووجه محافظ الدقهلية، بتكثيف العمالة لدفع العمل وزيادة معدلات الأداء في جميع المشروعات والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كل المشروعات التي يتم تنفيذها.

FB_IMG_1707229325562
FB_IMG_1707229325562
FB_IMG_1707229317864
FB_IMG_1707229317864
FB_IMG_1707229320253
FB_IMG_1707229320253
FB_IMG_1707229315585
FB_IMG_1707229315585
الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 المواصفات الفنية تطوير المناطق الغير مخططه محافظ الدقهلية مركز ومدينة بلقاس مدينة طلخا كافة القطاعات شركة كهرباء حي شرق المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

لدعم الحماية المدنية.. محافظ الدقهلية يشهد استلام سيارتي إطفاء ولنش إنقاذ نهري

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحر الأحمر 2024 .. ظهرت الآن

لو هتسافر.. كيفية استخراج شهادة التحركات أونلاين

نادي سيراميكا كليوباترا يهنئ حسام حسن على تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر

رسميا.. شوبير يعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

الصحة تعلن عن بروتوكول تعاون حول الأثر المالي والإكلينيكي للغسيل الكلوي البريتوني

ماذا حدث بأسعار الذهب في الفترة المسائية؟.. عيار 21 مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الحلواني.. طريقة عمل البسبوسة الموفرة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

نشرة الصحة والمرأة.. ياسمين عز تفجر مفاجأة عن زواجها.. صور إنجي خطاب بعد اعتزالها.. تحذير من حلويات تباع بالأسواق تسبب مرضا خطيرا

يعود للرومان .. اكتشاف أول مدفن سريري ومدبغة بهذه المدينة| صور

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

خست النص.. فنانة شهيرة شكلها يتحول وتثير الجدل

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ