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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ليلي علوي تستعد لانطلاق تصوير فيلم المستريحة إخراج عمرو صلاح

صدى البلد

تعاقدت الشركة المنتجة لفيلم «المستريحة» بطولة النجمة ليلى علوي مع المخرج عمرو صلاح، لإخراج العمل المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعرضه في 2024.

 

بدأ المخرج عمرو صلاح خلال الأيام الماضية عقد جلسات مع مؤلفين الفيلم أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين، لوضع اللمسات النهائية على السيناريو، بجانب بروفات الترابيزة مع أبطال الفيلم، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقدات مع أبطال العمل، الذي سوف يتم الإعلان عنهم تباعا.

 

 

يذكر أن فيلم «المستريحة» هو التعاون الأول بين النجمة ليلي علوي والمخرج عمرو صلاح، حيث سبق وقدم العديد من الأعمال منها فيلم «قلب أمه» و«ديدو» و«زومبي» و«جروب الماميز» ومسلسل «ألف حمدالله على السلامة» رمضان الماضي ومسلسل «نصي التاني» عبر منصة شاهد، كما ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض أحدث أفلامه وهو «عاشق» بطولة أحمد حاتم وأسماء أبواليزيد.

 

فيلم «المستريحة» بطولة النجمة ليلي علوي وتأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي وأسامة حسام الدين وإخراج عمرو صلاح.

المستريحة النجمة ليلى علوي حمدالله على السلامة عمرو صلاح مسلسل نصى التانى

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