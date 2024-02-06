الدفاع الأوكرانية تعلن حصيلة ضحايا جديدة لقواتها في منطقة دونيتسك

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات المسلحة الروسية قضت على حوالي 290 جنديًا أوكرانيًا ودبابة ومركبتين قتاليتين للمشاة في منطقة دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء “تاس”، بحسب تقرير الدفاع الأوكرانية فقد الجيش الأوكراني ما يصل إلى 290 جنديًا ودبابة وعربتي مشاة قتالية وثلاث مركبات بالإضافة إلى ذلك، نظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز M777، ومدافع هاوتزر Msta-B، ومدفع أمريكي مضاد AN/TPQ-50".

وأضافت وزارة الدفاع أن الجيش الروسي يواصل اتخاذ مواقع أكثر إيجابية في منطقة دونيتسك، حيث تم صد سبع هجمات أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم،أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات في قيادة أوكرانيا لن تؤثر على علاقات البلاد مع الغرب.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي جواو جوميز كارفينيو، في كييف الشركاء الغربيين "يحترمون حق الرئيس في اتخاذ القرار المناسب"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.