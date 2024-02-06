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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مهارات التحدث باللغة اليونانية الحديثة.. ورشة مجانية في آداب عين شمس

طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف الدكتورة حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة مرام الوسيمى مدير وحدة متابعة الخريجين ورشة عمل مجانية للطلاب والخريجين بعنوان مهارات التحدث باللغة اليونانية الحديثة . 

تحت رعايه الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غاده فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل عميدة كلية الاداب حاضر فى الورشة كل من الدكتور محمد حسن الانور الاستاذ بقسم الحضارة الاوروبية و د. خالد الشربينى ، الدكتورة هبة صلاح بقسم الحضارة الاوروبية . 

 

تناولت الورشة أهمية اللغة اليونانية و مهارات الترجمة وسمات المترجم والاقوال المأثورة باللغة اليونانية وأغانى يونانية وطرق كيفية تحسين اللغة اليونانية وأستخدام الوسائل التعليمية المتاحة على وسائل التواصل الاجتماعي كما تم عرض فيديوهات تعليمية من الحياة اليومية   عن اليونان وتطرقت الورشة الى كيفية كتابة بيانات شخصية فى الوثائق الرسمية .

 

وفى بداية الورشة قامت الدكتور مرام الوسيمى مدير وحدة متابعة الخريجين بالترحيب بالسادة الاساتذة المحاضرين وشكرهم على حرصهم على تنمية مهارات الطلاب والخريجين كما قامت بالترحيب بالطلاب والخريجين وتقديم الشكر لهم على حرصهم على تنمية قدراتهم المهنية والعملية  ،كما قامت  بتعريفهم بالخدمات التى تقدمها وحدة متابعة الخريجين بكلية الآداب بجامعة عين شمس

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الدكتور محمد ضياء زين العابدين جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس عميدة كلية الآداب مهارات الطلاب والخريجين نائب رئيس الجامعة

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