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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخدمة متطلبات سوق العمل.. استحداث برامج دراسية جديدة بكليات جامعة بنها

جامعة بنها
جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة علي استحداث برامج دراسية وتعديل لوائح بعدد من كليات الجامعة لمرحلة الدراسات العليا والمرحلة الجامعية الأولى "البكالوريوس والليسانس". 
وقال " الجيزاوي "  إن المجلس وافق علي استحداث برامج دراسية خاصة بمرحلة الدراسات العليا بعدد من كليات الجامعة تضمنت برنامج الدبلوم المهني تخصص "النباتات الطبية والتغذية العلاجية" ، وبرنامج الدبلوم المهني تخصص "تكنولوجيا المطاط والبلاستيك" بكلية العلوم ، وكذلك استحداث درجة الدبلوم المهنى فى "الإرتواء القلبي والرئوي " بكلية الطب البشري ، وبرامج" الدبلوم المهنى " تخصص الذكاء الاصطناعي التطبيقي ، وذكاء الأعمال ،  والمعلوماتية الطبية  بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
كما وافق المجلس علي تعديل لائحة برنامج البكالوريوس نظام (5+2) بنظام الساعات المعتمدة للبرنامج المميز لكلية الطب جامعة بنها – فرع العبور ، وتعديل برنامجي علم النفس الإكلينيكي ، وتقنيات الرقمنة والأرشفة الإلكترونية بكلية الآداب ، كما وافق المجلس علي دمج برنامجي " الزراعة الذكية والزراعة الرقمية" بكلية الزراعة بمشتهر لبرنامج واحد تحت مسمي " الزراعة الرقمية " بالإشتراك مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعة حريصة على الاستثمار فى خريجيها واستحداث برامج دراسية جديدة بصفة مستمرة بهدف اكساب الطلاب المهارات التي تساعدهم فى المنافسة فى سوق العمل ووظائف المستقبل .

جامعه استحداث برامج دراسية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحاسبات والذكاء الاصطناعى المعلوماتية الطبية برنامج الدبلوم المهني برامج دراسية جديدة

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