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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

فتح باب الترشح لعمادة كلية الطب البيطرى بجامعة بنها.. المواعيد والشروط

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

أعلنت لجنة اختيار عمداء الكليات بجامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، عن فتح باب التقدم لعمادة كلية الطب البيطرى، وذلك بدأ من يوم السبت الموافق 10/2/2024 حتى يوم الخميس الموافق 15/2/2024، فى مقر الجامعة طرف مكتب رئيس الجامعة.

وأوضحت جامعة بنها أنه يتقدم المترشحون بأوراق ترشحهم من 5 نسخ، أصل و4 صور متضمنة طلب الترشح وبيان حالة رسمى من الكلية المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبيناً بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم، ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من الموظف المختص.

وتابعت الجامعة أنه من يريد التقدم مراعاة الشروط والإجراءات التالية:
- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون أستاذاً عاملاً بالكلية حال الترشح للعمادة.
- أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح.
- ألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المرشح لشغلها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.
- ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون المرشح قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا إذا تم إلغاءه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.
- ألا يكون المرشح متولياً أى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة تولية المنصب.
يذكر أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال اسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.

جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى اختيار عمداء الكليات تنظيم الجامعات قانون تنظيم الجامعات

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