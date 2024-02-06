بوابة الأزهر الإلكترونية تستعد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

اقترب العد التنازلي للإعلان عن نتيجة الإعدادية الأزهرية 2024، والتي يتم الإعلان عنها رسميا فور اعتمادها، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الساعات القادمة.

بوابة الأزهر الإلكترونية

يكثر البحث حاليا عن بوابة الأزهر الإلكترونية، لمتابعة ظهور نتيجة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.

بدأت امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، وانتهت يوم الاثنين 22 يناير، في حين انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء 23 يناير، وبلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الشهادة الابتدائية 189635 طالبا وطالبة، والشهادة الإعدادية 177109 طلاب وطالبات.

كان قد أتاح قطاع المعاهد الأزهرية، يوم الإثنين 15 يناير ولمدة شهر تسجيل استمارة الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2023-2024، بوابة الأزهر الشريف، ليتمكن الطلاب من التقدم للامتحانات هذا العام، وقد تم تحديد عدد من الطلبات منها عدد 4 صور بخلفية بيضاء ومسجل عليها من أسفل الاسم كامل ومطابق لشهادة الميلاد والرقم القومى، ولا بد أن تكون الصورة المرفوعة على الموقع من ضمن الأربع صور التى تسلم للامتحانات.

أما بالنسبة للمعيد يقوم باستخراج بيان رسوب حديث من المنطقة، ويقوم مسئول شئون الطلاب بالمعهد بكتابة رقم جلوس المعيد وسنة الإعادة فى كشف 2ج فى الملاحظات ومطلوب أيضا شهادة ميلاد حديثة لم يمر على استخراجها أكثر من ثلاثة شهور وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب.

نتيجة الاعدادية الأزهرية

بدوره، عقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اجتماعًا مع لجنة متابعة امتحانات المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

زناقش الاجتماع التقارير الواردة من خلال متابعة المناطق الأزهرية والتي تم رصدها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023/2024م.

وضمّ الاجتماع أعضاء لجنة المتابعة بقطاع المعاهد الأزهرية الذين تم تكليفهم بمتابعة امتحانات النقل الابتدائي والاعدادي والثانوي والشهادتين الابتدائية والاعدادية.

كما ناقش الاجتماع التقارير الواردة من المناطق الأزهرية والتي تم رصدها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تضمنت التقارير معلومات حول سير الامتحانات، والتحديات التي واجهت الطلاب والمعلمين، واقتراحات لتحسين العملية الامتحانية في المستقبل.