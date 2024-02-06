بلينكن: ناقشت مع الرئيس السيسي وقف تهديدات الحوثيين لأمن البحر الأحمر

نشر وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يستعرض فيها أبرز ما ناقشه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء لهما اليوم.

وقال بلينكن في التغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة “اكس”، “تويتر” سابقا: التقيت بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة لمناقشة جهودنا لزيادة المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.

وتابع بلينكن: ناقشنا أيضًا أهداف الاستقرار الإقليمي المشتركة، بما في ذلك وقف تهديدات الحوثيين لأمن البحر الأحمر.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي، بأن وزير خارجية الولايات المتحدة نقل للرئيس تحيات الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، مؤكداً استمرار الولايات المتحدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على تطورات الجهود المكثفة، الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع.

وأوضح الرئيس ما تقوم به مصر من جهود هائلة، في ظروف ميدانية صعبة، في قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على هذا الصعيد.

كما أكد الرئيس السيسي ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة، واتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن استقراراً مستداماً في المنطقة.