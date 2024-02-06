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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح برومو أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة "الدهب" | فيديو

صدى البلد

طرحت روتانا أول برومو دعائي لأغنية شيرين عبد الوهاب الجديد “الدهب” قبل طرحها كاملة خلال الفترة المقبلة، بعد سنوات من الانتظار. 

تتعاون شيرين عبد الوهاب خلال الأغنية مع الشاعر تامر حسين والملحن مدين ، وتوزيع موسيقي تومزا ومن المقرر أن تصدرها خلال الأيام القادمة.

 

 

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب ، والمقرر أقامته يوم 17 من فبراير الجاري على خشبة مسرح  ⁧‫الفوروم دوبيروت‬⁩ ، عن نفاذ التذاكر .

وبلغت  أسعار تذاكر الحفل للفرد الواحد من 50 دولار و75 دولار، وتصل إلى 150 دولار، أما عن المناضد المكونة من عشرة أفراد، فتبدأ أسعارها من 200 دولار حتى 400 دولار ما يعادل 12،359 جنيه.

وأحيت شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية، فقرتها الغنائية على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات  رأس السنة هناك ، في اول حفل بعد إعلان طلاقها .
وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيها الجديدة والتى طرحتها على طريقة السنجل خلال الفترة الماضية.

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