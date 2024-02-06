البيت الأبيض: نعمل على التوصل لهدنة إنسانية في غزة وإطلاق سراح الرهائن

قال البيت الأبيض انه لا يزال يعمل على التوصل لهدنة إنسانية أطول في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تسعى للوصول إلى هدنة ممددة في قطاع غزة، أطول من تلك التي تم تطبيقها في نوفمبر الماضي.

وأضاف جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أن المحادثات من أجل الهدنة بناءة، وأن الهدف من الهدنة الممددة هو إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن.

كما أفادت شبكة سكاي نيوز، بأن وزراء في الحكومة الاحتلال الإسرائيلية رفضوا الموافقة على هدنة أطول من شهر ضمن أي اتفاق.

وقالت سكاي نيوز ، أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية رفضوا إطلاق سراح أعداد كبيرة من الأسرى ضمن أي اتفاق

كما رفض وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ذوي محكومية طويلة.