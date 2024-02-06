طلائع الجيش يفوز على المصري البورسعيدي بركلات الترجيح 3-1.. ويتأهل لنهائي كأس الرابطة

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني المدير الفني، إلى الدور النهائي ببطولة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة في نسختها الثالثة.



جاء ذلك عقب فوز فريق طلائع الجيش على نظيره فريق المصري البورسعيدي، بقيادة علي ماهر المدير الفني، بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بالدور النصف النهائي بالمسابقة المحلية.



انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف مقابل هدف، ففي الشوط الأول تقدم فريق طلائع الجيش بإحراز هدفه في الدقيقة 15 عن طريق لاعبه النيجيري جودوين شيكا، وفي الشوط الثاني أدرك فريق المصري البورسعيدي "وصيف النسخة الماضية" التعادل عن طريق لاعبه البديل صلاح محسن، في الدقيقة 73 واحتسب حكم اللقاء خمس دقائق وقت بدل من الضائع لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله ويتم اللجوء للعب ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لفريق طلائع الجيش بنتيجة 3-1.



وينتظر فريق طلائع الجيش في الدور النهائي الفائز من المباراة التي ستقام، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة والنصف على ملعب استاد الاسكندرية الرياضي بين فريقي سيراميكا كليوباترا "حامل اللقب" ومضيفه فريق الاتحاد السكندري.

