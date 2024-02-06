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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرفة التجارية توضح حل القضاء على السوق الموازي للدولار

الدولار
الدولار

قدم متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالغرفة التجارية، حل قابل للتطبيق في انخفاض أسعار  الدولار في السوق الموازية، مشيرا إلى أن هناك تراجع حقيقي في الدولار في السوق السوداء. 

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اقتصادي: الأخبار الإيجابية وراء تراجع سعر الدولار فى السوق الموازية


أضاف متى بشاي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أنه :"نعيش أزمة، وهناك من يسعى لاستغلالها، وخزن عملة الدولار، والجميع يسعر بالدولار يوم بيوم".

وتابع متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالغرفة التجارية، أن حل الأزمة من خلال توفير الدولار، وتدبير العملة الصعبة من قبل البنوك، لافتا إلى أن هذا حل ذكي لانخفاض الأسعار سريعا.
 

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