الجيش اللبناني: إرسال 12 ألف جندي إلى منطقة الحدود مع إسرائيل

أعلن الجيش اللبناني انه سيرسل بموجب التفاهمات الجديدة من 10الى 12 ألف جندي إلى منطقة الحدود مع إسرائيل وفقا لما نشره موقع “أكسيوس”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بانه تم إطلاق إنذار للتحذير من تسلل طائرات مسيرة معادية لشمال اسرائيل من مناطق على الحدود مع لبنان.

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مركزًا للجيش اللبناني ألحقت أضرار مادية به جراء القصف المعادي على بلدة الضهيرة في القطاع الغربي.

وكان "حزب الله"، أعلن استشهاد المجاهد محمد نايف حمود (حيدر)، إبان قصف إسرائيليّ طال أحد المنازل في بيت ليف - جنوب لبنان.

أشار الحزب إلى أن الشهيد حمود هو من البلدة المذكورة، ومن مواليد العام 1990.