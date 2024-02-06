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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصادرات الغذائية تخطت 5 مليارات دولار.. أحمد موسى: الرئيس مهتم بتوطين الصناعة

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك طفرة في حجم الصادرات المصرية من مختلف المنتجات سواء كانت صادرات حاصلات زراعية أو مواد غذائية.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،  إن الرئيس السيسي يتحدث كثيرا عن أهمية توطين الصناعة في مصر في مختلف القطاعات.

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أرقام الصادرات المصرية تضاعفت خلال السنوات الأخيرة ". 

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" حجم الصادرات الغذائية  تخطى الـ 5 مليار دولار، وهذا الرقم كان  حوالي 3 مليار دولار منذ سنوات ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" لابد العمل بشكل اكبر على زيادة الإنتاج والعمل على حل مشاكل الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا". 

موسى أحمد موسى الصادرات الصناعة اخبار التوك شو

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