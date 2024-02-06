الصادرات الغذائية تخطت 5 مليارات دولار.. أحمد موسى: الرئيس مهتم بتوطين الصناعة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك طفرة في حجم الصادرات المصرية من مختلف المنتجات سواء كانت صادرات حاصلات زراعية أو مواد غذائية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن الرئيس السيسي يتحدث كثيرا عن أهمية توطين الصناعة في مصر في مختلف القطاعات.

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أرقام الصادرات المصرية تضاعفت خلال السنوات الأخيرة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" حجم الصادرات الغذائية تخطى الـ 5 مليار دولار، وهذا الرقم كان حوالي 3 مليار دولار منذ سنوات ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" لابد العمل بشكل اكبر على زيادة الإنتاج والعمل على حل مشاكل الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا".