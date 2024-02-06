عصام النجار: زيادة الصادرات إنجاز.. ونسعى لفتح أسواق أفريقية جديدة

أكد اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات، أن زيادة حجم الصادرات المصرية إنجاز خاصة في ظل التحديات المتواجدة في المنطقة.

وقال عصام النجار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" زيادة الصادرات المصرية سببه تضافر كافة مؤسسات الدولة وأشكر اتحاد الصناعات والغرف التجارية ورجال الأعمال وجمعيات المصدرين والمستوردين ".

أضاف عصام النجار:" كافة مؤسسات الدولة تتعاون مع بعها البعض من أجل زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للتصدير ".

وتابع عصام النجار :" يتم العمل على التوجه إلى أفريقيا ونسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا".

وأكمل عصام النجار :" يتم وضع رؤى لكيفية العمل على زيادة حجم الصادرات للعديد من الدول الافريقية ".