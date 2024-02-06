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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيئة الصادرات: فاتورة استيراد السيارات انخفضت بنسبة 40 %

السيارات
السيارات

أكد اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات، أن صادرات الصناعات الغذائية ارتفت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية.

 

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وقال عصام النجار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  المنتج المصري أصبح تنافسي وينافس العديد من المنتجات بالخارج وأصبحت تريند في العالم كله".

 

وتابع عصام النجار:" زيادة صادرات الحاصلات الزراعية بفضل مجهودات تكويد المزارع والتقليل من استخدام المبيدات ".

 

واكمل عصام النجار:" نسير وفق خطة زيادة حجم الصادرات المصرية"، مضيفا:" تصدير السكر حاليا متوقف".

 

ولفت عصام النجار:" فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة انخفضت بنسبة 40 %".

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