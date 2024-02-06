هيئة الصادرات: فاتورة استيراد السيارات انخفضت بنسبة 40 %

أكد اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات، أن صادرات الصناعات الغذائية ارتفت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية.

وقال عصام النجار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المنتج المصري أصبح تنافسي وينافس العديد من المنتجات بالخارج وأصبحت تريند في العالم كله".

وتابع عصام النجار:" زيادة صادرات الحاصلات الزراعية بفضل مجهودات تكويد المزارع والتقليل من استخدام المبيدات ".

واكمل عصام النجار:" نسير وفق خطة زيادة حجم الصادرات المصرية"، مضيفا:" تصدير السكر حاليا متوقف".

ولفت عصام النجار:" فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة انخفضت بنسبة 40 %".