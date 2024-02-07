قصواء الخلالي: أتوقع تغييرات حكومية تناسب المرحلة المقبلة في الولاية الجديدة للرئيس السيسي|فيديو

توقعت الإعلامية، قصواء الخلالي أن تكون هناك تغييرات حكومية تُناسب المرحلة المقبلة في الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضافت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "CBC"، أمس الثلاثاء، أن الجميع ينتظر تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.



وقالت قصواء الخلالي: "المعارضة المصرية مُحترمة ومُنضبطة، وقدّمت خطابًا مُتزنًا في الحوار الوطني".