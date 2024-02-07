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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الأمن الداخلي الأمريكي ينجو من تصويت لعزله بمجلس النواب

وزير الأمن الداخلي
وزير الأمن الداخلي الأمريكي

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في نبأ عاجل لها، بفشل التصويت في مجلس النواب الأمريكي على عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بسبب "انشقاقات بين الجمهوريين".

وحسب شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، ففي هزيمة مدوية، فشلت الحملة التي قادها الجمهوريون لعزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس يوم الثلاثاء.

وكان التصويت النهائي 214 من 216، فيما انشق أربعة جمهوريين وانضموا إلى جميع الديمقراطيين المعارضين لهذا الإجراء.

في الوقت الحالي، كان التصويت متعادلًا بأغلبية 215 صوتًا مقابل 215 لعدة دقائق قبل أن يتحول جمهوري آخر إلى تصويته بـ لا.

وأعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن القرار فشل، وسط هتافات من الديمقراطيين في المجلس.

وتتهم مواد المساءلة مايوركاس، الذي كان هدفاً لهجمات الحزب الجمهوري منذ فترة طويلة عندما يتعلق الأمر بسياسة الهجرة، بـ "الرفض المتعمد والمنهجي للامتثال للقانون" و"انتهاك ثقة الجمهور" وسط تصاعد عمليات عبور المهاجرين غير المصرح بها.

ودافع مايوركاس بقوة عن نفسه وعن الإدارة، ووصف هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة" وأصر على أنها لن تصرف انتباههم عن عملهم. 

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