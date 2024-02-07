طبق العدس من إيده حكاية.. قصة كفاح عم درويش وزوجته

في شوارع عابدين البسيطة تجد عم درويش الذي يبلغ من العمر 60 سنة بقف على عربية العدس الذي تحضره زوجته في المنزل و هو يبيع العدس .



كشف عم درويش لصدي البلد صاحب مشروع عربية العدس في عابدين

و قال انه سافر إلى العديد من الدول الاردن ، العراق ، تركيا ، بلغاريا ثم عاد لمصر لحبة في وطنه مصر

و استطرد انه بدأ في مشروع العدس في 2015 هو و زوجته تحضررة في المنزل و هو يبيع و أن ما يميز العدس هو أنه بيتي و نضيف و بطعم المحبة

و تابع عن درويش أن في إقبال على الشراء في الشتاء

و أنه يعمل في الشتاء و يعمل على عربية عدس مشروعه في الأنابيب

و أختم أنه يتمني لمشروعه الانتشار و يكون لدية محل و يتمني لزوجته و اولادة كل شئ

https://fb.watch/p-oLKTMBcR/?mibextid=2Rb1fB