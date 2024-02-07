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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استحداث أدب العامية.. تعرف على ملامح لائحة الليسانس الجديدة في دار العلوم

صدى البلد

كشف الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، أنهم بصدد تحديث لائحة الليسانس في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، لربط الكلية بالفن.


وأوضخ خلال حديثه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن البرنامج التعليمي الذي استمر لمدة 150 سنة في الكلية، مرت عليه تشوهات كثيرة، واجتهادات،  مردفا: "عدنا بالبرنامج لأصله الصافي، واستحدثنا مقررات، منها مقرر كتابة السيناريو  والدراما، ومقرر أدب العامية".


ولفت إلى أن دار العلوم كاانت تنتصر للقصيدة الفصيحة، من ناحية أنها أبقى للتاريخ وأخلد وأطول عمرًا، مردفا: "لكن لدينا شعراء في العامية عظام، والعامية في فترات سابقة كانت تُدرس في قسم علم اللغة في اللهجات، ولدينا رسائل أكاديمية مكتوبة عن تفصيح العامية، لكن دراسة الفن الذي كتب بالعامية غاب عن دار العلوم".


وتابع: "كيف يغيب عن دار علوم دراسة الأغنية المصرية بكل عطائها؟ حيث لا توجد أي دراسة، وأكاد أجزم أن كليات الآداب ليس فيها هذا الأمر".


وأشار إلى أن القصائد المغناة تدرس، مثل قصائد لأم كلثوم وفيروز وعبدالحليم حافظ، ممن غنوا القصيدة الفصيحة، لكنه ليس كافيًا، لابد أن تنفتح على اللغة وتموجاتها، والعامية من تموجات اللغة، ليست بديلا عن الفصحى، مردفا: "نريد عقلنة هذه الفنون، وأن تساهم دار العلوم أن تعود بالأغنية للمستوى المقبول، فنحن جيل  بلا مطرب، يمثل ثمرة الحضارة، أم كلثوم لم تأتي من فراغ، وإنما الثقافة المصرية والحضارة المصرية".
 

دار العلوم الشاهد الفن الحضارة المصرية توك شو

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