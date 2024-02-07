"في المساء مع قصواء" يناقش الصادرات المصرية بين طموحات التنمية وواقع التحديات

أجرى برنامج " في المساء مع قصواء " الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ناقاش موسع حول الصادرات المصرية بين طموحات التنمية وواقع التحديات.

وجاء ذلك بحضور المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والنائب أحمد بهاء شلبي مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني والنائب ياسر زكي وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية و الدكتور محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود والدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة .

وشهدت الجلسة الحوارية بصالون "في المساء مع قصواء" تقديم عدد من المقترحات والرؤى المختلفة من قبل الحاضرين لمحاولة تحسين مستوى حجم الصادرات والاعتماد على المكون المحلي ونسبته في بعض الصناعات وتقليل حجم الاستيراد وتوفير العملة الصعبة .

ويرى أسامة الشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن تضارب القرارات النقدية وراء ارتباط السوق ولها نتائج سلبية على عملية الإنتاج ، بينما قال النائب أحمد بهاء شلبي أن السوق يحتاج إلى بيئة صناعية مناسبة وتشريعات ثابتة وسياسات نقدية ومالية داعمة.

وأكد النائب ياسر زكي إن تعدد جهات الولاية من أهم معوقات الصناعة في مصر خلال الفترة الأخيرة ، بينما يرى محمود سرج إلى أننا نحتاج إلى قرارات عاجلة بوقف العديد من السلع المستوردة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضح محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة أن كافة المستثمرين يواجهون تحديات في إنهاء الإجراءات رغم النصوص التشريعية التي تتيح إنهائها في أقل من 48 ساعة.