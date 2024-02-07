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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" صباح اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بشن حملة اعتقالات واسعة خلال مداهمات على مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا للوكالة الفلسطينية في داهمت قوات الاحتلال  أحياء مدينة نابلس، واعتقلت سبعة فلسطينيين .

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة فلسطينيين بعد اقتحامها بلدتي بني نعيم، وسعير، ومخيم العروب شرق وشمال المحافظة.

وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من المدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من بيت لحم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، فجر اليوم الأربعاء، مخيم عقبة جبر في أريحا، وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عقبة جبر، وداهمت عددا من الأحياء فيه، ومنازل عدد من عائلات الأسرى وعاثت خرابا فيها.

قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات الضفة الغربية مداهمات مدينة نابلس مخيم عقبة جبر

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