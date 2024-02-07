نتيجة أبناؤنا في الخارج 2024 .. خبر عاجل بشأنها الآن

يترقب جميع الطلاب المصريين المغتربين الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج 2024 ، ظهور نتيجة أبناؤنا في الخارج 2024.

ومن جانبها ، تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،العديد من التساؤلات عن موعد ظهور نتيجة أبناؤنا في الخارج 2024 “الفصل الدراسي الأول” للطلبة المصريين الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج .

وحسما للجدل وردا على كافة استفسارات موعد ظهور نتيجة أبناؤنا في الخارج 2024 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أعمال تصحيح ومراجعة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 مازات جارية .

وقالت وزارة التربية والتعليم الفني : بمجرد الانتهاء من أعمال تصحيح ومراجعة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 ، سوف يتم إعلان ظهور نتيجة أبناؤنا في الخارج 2024 إلكترونيا .

رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر ظهوررابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2024 على المنصة الإلكترونية الخاصة بأبناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم ،مشددة على أن ظهور نتيجة أبناؤنا في الخارج 2024 لن يتم على اي موقع أو منصة أو صفحة أخرى غير رسمية .

ويمكن الان لمن يهمه الأمر الوصوف إلى رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2024 من خلال الضغط على https://sabroad.emis.gov.eg/

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم موافاة أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج 2024 بالاجراءات الخاصة بالتقديم للفصل الدراسي الثاني وأيضا اجراءات الامتحانات التكميلية (التخلف عن الفصل الدراسي الأول) وكيفية الحصول علي مستخرج رسمي من النتيجة.