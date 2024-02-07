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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضار والفاكهة اليوم 7-2-2024

أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارا نسبيا مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، الموافق 7-2-2024؛ على مستوى سوق العبور للجملة.

أسعار الطماطم والبصل 

وسجلت أسعار الخضراوات والتي من بينها الطماطم حوالي 7.5 جنيه للكيلو، والبطاطس  التي تراوحت بين 8 و14 جنيها للكيلو، وكذلك البصل بين 10 و24 جنيها للكيلو، والكوسة بين 9 و13 جنيها للكيلو.

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ووصل سعر كيلو الجزر بدون عروش إلى 4.5 جنيه، والفاصوليا بين 21 و25 جنيها للكيلو، والباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات، والباذنجان الرومي بين 3.5 و5.5 جنيه للكيلو، و الباذنجان الأبيض بين 9 و12 جنيها للكيلو.

أسعار الفلفل والخيار

أما الفلفل الرومي البلدي، فقد سجل ما بين 10 و12 جنيها للكيلو، والفلفل البلدي الحامي نحو 8 جنيهات، والفلفل الألوان ما بين 20 و30 جنيها للكيلو، والملوخية بين 10 و15 جنيها للكيلو.

ووصل سعر الخيار الصوب بين 13 و17 جنيها للكيلو، والخيار البلدي حوالي 13 و17 جنيها للكيلو، والبسلة نحو 20 و22 جنيها للكيلو، والسبانخ بين 7 و10 جنيهات، والقلقاس بين 15 و17 جنيها للكيلو، والبطاطا بين 4 و7 جنيهات، والبنجر بين 2 و4 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة 

وعلى مستوى سعر الفاكهة، فقد أظهرت ثباتا مع بداية تعاملات اليوم، حيث وصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري إلى ما بين 5,5 و7,5 جنيه، وأبو سرة بين 6 و10 جنيهات للكيلو، واليوسفي بين 4.5 و7.5 جنيه للكيلو، والجريب فروت بين 4 و7 جنيهات للكيلو، والليمون الحلو بين 7 و10 جنيهات للكيلو،  والليمون البلدي بين 12 و18 جنيها للكيلو، والليمون الأضاليا بين 2 و5 جنيهات للكيلو.

أسعار التفاح والجوافة

وبلغ سعر كيلو التفاح الأمريكي الجولدن ما بين 25 و45 جنيها للكيلو، والتفاح السوري اللبناني نحو 20 و30 جنيها للكيلو، والبلح السيوي بين 30 و50 جنيها للكيلو، وبلح الثلاجة بين 15 و21 جنيها للكيلو، والشامية بين 17 و43 جنيها للكيلو، والبلح الإبريمي بين 15 و40 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو الجوافة 13 جنيها، والرمان بين 12 و24 جنيها للكيلو، والفراولة بين 16 و22 جنيها للكيلو.

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