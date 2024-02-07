قتلى ومصابون جراء انفجار عنيف في باكستان

أفادت تقارير اعلامية عالمية بمقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة آخرين في انفجار في جنوب غرب باكستان خارج مقر حزب سياسي، وفقا لمسئول محلي.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، وقع الانفجار في مكتب مرشح منطقة نوكاندي في منطقة بيشين، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

فيما ذكرت رويترز أن الانفجار وقع في منطقة بلوشستان في البلاد.

وقد أشارت وسائل إعلام باكستانية إلى قتل وجرح ثمانية عشر شخصا في أعقاب انفجار في بلوشستان اليوم، الأربعاء.

وأفادت مصادر الشرطة بأن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون في أعقاب الحادث الذي وقع في مكتب الانتخابات.

ولم تعلن أي مجموعات أو أفراد مسئوليتهم عن الانفجار حتى الآن.