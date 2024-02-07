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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الزعيم يعمل اللي هو عاوزه.. شريف حافظ: بحب الدراما في رواياتي| خاص

صدى البلد

كشف الفنان شريف حافظ عن تفاصيل روايته الجديدة وحيد، والتي تم طرحها بالتزامن مع إقامة مع معرض الكتاب بدورته ال 55 .

 

وقال شريف حافظ في لقاء خاص لصدى البلد: مشاركتي هذا العام بمعرض الكتاب هي الرابعة ، وسعيد بوجودي هذا العام في هذا الحدث الثقافي الكبير


وتابع شريف حافظ: رواية وحيد التي طرحت  بالتزامن مع معرض الكتاب الدولي، كانت في البداية مشروع لفيلم قصير كنت أريد تنفيذه، إلا أنني وجدت أنها تتشعب، والقصة ملئية بالصراعات النفسية، فقررت تحويلها إلي رواية.


رواية  وحيد، تتحدث عن عدم قدرة الإنسان على الهروب من الماضي.


وكان قد شارك شريف حافظ في مسلسل راجعين يا هوى بدور شرير و أكد انه يحب ادورار الشر و يحب التنوع في الأدوار و كان متوقع أن الدور و المسلسل يتصدر التريند.


واختتم كلمته بأنه يتمني تحويل روايته إلى أفلام.

و عن راية في اعتزال الزعيم عادل امام قال عادل امام يعمل الي هو عايزة و هو زعيم و قدوة لكل الفنانين و مسيرة كبيرة جدا من العطاء الفني.

شارك الفنان شريف حافظ، شارك في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل سره الباتع  مع عدد كبير من الفنانين، وهم أحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، وحسين فهمي، وريم مصطفى، وأحمد عبد العزيز، وهالة صدقي، ومنة فضالي، وهو مأخوذ عن قصة للكاتب يوسف إدريس، ومعالجة درامية وإخراج خالد يوسف.

كان الفنان شريف حافظ قد شارك في معرض الكتاب العام الماضي برواية " الزبال"، وحققت ردود فعل إيجابية، وقد سبق وشارك أيضاً برواية "إهداء إبليس" و"أسياد الرهان"


ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ عدد زائريه في يومه الأول 207414 زائر، وحرصت الأسر المصرية على التوافد من جميع محافظات الجمهورية بكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور، كما توافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية، حرصاً على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض.
ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام اختارت اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ55، لما له من دور كبير في ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسي، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.

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