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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور وزير المجالس النيابية ..تضامن النواب تناقش مشروع قانون حقوق المسنين

إجتماع لجنة التضامن
إجتماع لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة اجتماعا لعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "حقوق المسنين" في صورته النهائية بحضور وزير المجالس النيابية.

ويعقد الاجتماع مشترك مع مكاتب لجان (التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).

وحضر ممثلي الوزرات (العدل – التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة – النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

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لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب النائب عبد الهادي القصبي قانون حقوق المسنين الحكومة وزير المجالس النيابية

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