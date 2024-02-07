فريق آداب عين شمس للتمثيل المسرحي يمثل الجامعة في مهرجان "إبداع"

يشارك فريق كلية الآداب بجامعة عين شمس بعد تصعيده على مستوى الجامعة في مهرجان ' إبداع " الموسم الثاني عشر ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ لطلاب الجامعات والمعاهد التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تأتى مشاركة الفريق تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، وإشراف د محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب، وهدى عبد الحميد رئيسة النشاط الفنى.

وتقام المسابقة في الفترة من ٨ إلى ١٥ فبراير ٢٠٢٤ على مسرح الوزارة .

ويشارك الفريق بمسرحية " حياة شخص ما " يوم ١٢ فبراير الساعة ١ ظهرا ومسرحية " علماء الطبيعة " يوم ١٣ فبراير الجارى الساعة ٧م.

جدير بالذكر أن فريق التمثيل المسرحي بالكلية يحصد العديد من الجوائز سنويا على المستويات الدولية والعربية والمحلية.

وتتضمن لجنة التحكيم للعروض المسرحية الفنانين : سهير المرشدي ، أيمن الشيوي ، عصام السيد ، باسم صادق ، إسلام إمام و عادل حسان .