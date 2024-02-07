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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

10 صفقات تزين الزمالك.. ماذا قال مدحت العدل عن المجلس الجديد؟

مدحت العدل
مدحت العدل

أشاد السيناريست مدحت العدل، بما يحدث داخل نادي الزمالك في الفترة الحالية بعد رفع إيقاف القيد، وإبرام صفقات قوية لفريق كرة القدم.

الزمالك 

ماذا قال مدحت العدل عن مجلس الزمالك؟

وقال مدحت العدل، في مداخله هاتفية ببرنامج “زملكاوي” عبر قناة “الزمالك”: “مجلس إدارة الزمالك حقق إنجازات عظيمة في وقت وجيز، أهمها رفع إيقاف القيد عن النادي، بجانب إبرام الصفقات والمدرب الجديد”.

وأضاف: “ما تم إنجازه يحسب لمجلس إدارة نادي الزمالك، وما يعجبني في مجلس إدارة النادي هو النظام الذي يسيرون به وإنكار الذات”.

وتابع العدل: “نسعد بما يحدث في الزمالك حاليًا والعمل المؤسسي الذي يسير به النادي”.

وأشار إلى أن: “صفقة عبد الله السعيد هامة للزمالك هو أفضل لاعب خط وسط في مصر وسيصنع الفارق مع شيكابالا، السعيد كان من ضمن أمنيات جماهير نادي الزمالك”.

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جماهير الزمالك

وشدد العدل على أن: “هناك حالة رضا بين جماهير نادي الزمالك على ما يحدث، ونشعر أن المستقبل أفضل للنادي، وهناك روح جديدة بين اللاعبين الجدد لتحقيق البطولات”.

وواصل: “أطالب جماهير الزمالك بالصبر والمدرب جوزيه جوميز الذي سيحتاج للوقت من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين والوصول إلى الشكل الأفضل للزمالك”.

واختتم: ”الزمالك مثل أولادي، مكانة النادي كبيرة بين محبيه، أرتدي قميص الزمالك في كل مكان وأحضر مباريات ريال مدريد في إسبانيا بقميص الزمالك، أقول لجماهير الزمالك أنتم رقم 1 ولم أر جمهورا مثلكم في العالم”.

الزمالك 

10  صفقات بنادي الزمالك

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي، عن التعاقد مع 10 صفقات من العيار الثقيل، وذلك لتدعيم خطوط الفارس الأبيض خلال الموسم الجاري، بقيادة المدرب البرتغالي الجديد جوزيه جوميز.

وتمكن نادي الزمالك، من الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية الجاري، وذلك عقب حل أزمة القيد، وأبرم 10 صفقات من العيار الثقيل، وجاء على رأسهم النجم عبد الله السعيد، قادمًا من صفوف فريق بيراميدز.

كما تمكن الفارس الأبيض من التعاقد مع ثنائي صانع اللعب «ناصر ماهر وأحمد حمدي»، بالإضافة إلى تدعيم خط الوسط بعود سيف فاروق جعفر من جديد إلى جدران القلعة البيضاء، بالإضافة إلى محمد شحاتة نجم المنتخب الأولمبي وفريق طلائع الجيش.

ودعم النادي الزمالك خط الدفاع، بالتعاقد مع المدافع الفلسطيني المميز ياسر حمد، والذي تواجد مع المصري البورسعيدي خلال الموسم الجاري، وقدم مستويات طيبة للغاية، رفقة الفريق الأخضر.

وتعاقد الفارس الأبيض، مع الثلاثي الشاب «مهاب ياسر جناح فريق الداخيلة - محمد عاطف قادماً من صفوف طنطا - زياد كمال من إنبي»، وذلك لتدعيم خط هجوم الفارس الأبيض خلال الموسم الجاري.

وأخيراً، نجح النادي الزمالك في التعاقد مع الأوغندي الشاب صاحب الـ18 عاماً، ترافيس موتيابا، وهو اللاعب الذي يمتلك قدارت هجومية رائعة، ستساعد الفارس الأبيض بشكل كبير خلال الموسم الجاري.

ونجح نادي الزمالك، في التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، وذلك من أجل قيادة الفارس الأبيض خلال الموسم الجاري، وهو مدرب يمتلك العديد من الخبرات التدريبية، والذي يحلم أن يكون له بصمة كبيرة في تجربته الجديدة رفقة أبناء 100 عقبة.

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