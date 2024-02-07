الأكثر مبيعًا.. أرخص موبايل Poco من شاومي في مصر|اعرف سعره

تتمتع تشكيلة Poco من شاومي، بمجموعة هائلة من الأجهزة المميزة التي تضم العديد من المميزات القوية ضمن الفئة المتوسطة، وتحمل هذه الهواتف المميزة إمكانيات جبارة بأسعار تنافسية، وفي هذا المقال سنتعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco C65.

مواصفات شاومي Poco C65

يمتاز هاتف شاومي Poco C65، بتصميم مربع الشكل يتميز بماسح ضوئي لبصمات الأصابع جانبي مدمج بزر الباور، مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تقدم مميزات تصويرية منسبة لهذه الفئة السعرية.

وفي المقدمة، يتميز شاومي Poco C65، بشاشة كبيرة بقياس 6.74 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، وكل ذلك محمي بواسطة حماية Gorilla Glass.

Poco C65

وينبض داخل هاتف شاومي Poco C65، معالج ميدياتيك من نوع Helio G85، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، مما يضمن تجربة مستخدم سريعة الاستجابة.

ويوفر هاتف شاومي Poco C65، خيارات تخزين متعددة الاستخدامات، مع تكوينات بسعة 6 أو 8 جيجابايت، إلى جانب تقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، قابلة للتوسيع بشكل أكبر من خلال فتحة بطاقة microSD مخصصة.

Poco C65

ويستمد هاتف شاومي Poco C65، طاقته من بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف شاومي Poco C65، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بمستشعر للتصوير بالماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة مساعدة بدقة 0.08 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Poco C65

ومن ناحية البرمجيات، يعمل هاتف Poco C65 بواجهة شاومي التقليدية MIUI 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13، ومن حيث الاتصال، يشتمل الجهاز على منفذ شحن USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليميتر، ودعم شبكات الواي فاي WiFi وتقنية الاتصال قريب المدي NFC وتقنية Bluetooth.

سعر شاومي Poco C65

يتوفر هاتف شاومي Poco C65، للبيع في مصر مقابل سعر يبدأ من 7.499 جنيها مصريا، للطراز بسعة 4 رام + 128 جيجابايت.