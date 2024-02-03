بـ5500 جنيه..شاومي تفاجئ مستخدميها بإطلاق هاتف Poco مميز

تخطط شركة شاومي Xiaomi، لإطلاق طراز جديد للهواتف الذكية في الهند قريبا، ضمن علامتها التجارية الفرعية Poco، والذي سينطلق تحت اسم Poco X6 Neo، والذي يشاع أنه سيتم إطلاقه الشهر المقبل.

ووفقا لما ذكره موقع “gizmochina”، فإن صانع الهواتف الذكية الصيني يخطط لإطلاق Poco X6 Neo في الهند خلال الشهر المقبل، مما يعني أن شاومي تعتزم الإعلان عن هذا الإصدار في وقت ما في مارس 2024.

مواصفات هاتف شاومي القادم Poco X6 Neo

وتبعا للمعلومات المتوفرة، سيحتوي هاتف شاومي Poco X6 Neo، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، توفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

وتحت الغطاء، سيعمل هاتف شاومي Poco X6 Neo، بواسطة معالج من نوع Dimensity 6080، من إنتاج شركة ميدياتك، وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الذكي الجديد سيتم تشغيله بواسطة حزمة بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 33 وات.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى بهاتف شاومي Poco X6 Neo، دعم معيار IP54 لمقاومة الماء والغبار، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 مليميتر.

ومن المحتمل أن يباع هاتف شاومي Poco X6 Neo، في الهند مقابل سعر حوالي 15000 روبية هندية أو 180 دولار (أي ما يعادل 5.500 جنيه مصري)، ومن المتوقع أن يكون Poco X6 Neo هو نفسه إصدار الشركة السابق Redmi Note 13R Pro ولكن تم تغيير علامته التجارية فقط.