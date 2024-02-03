أداء رائد بسعر معقول.. أفضل هاتف Poco من شاومي بمواصفات مميزة

بدأت شاومي العام الجديد بقوة، حيث قدمت هاتفي Poco X6 5G وPoco X6 Pro 5G عالي الأداء في الهند، يتفوق طراز Poco X6 Pro في الأداء، ويضع نفسه على قدم المساواة مع الهواتف الذكية الرائدة بفضل مواصفاته الرائعة.

سعر ومواصفات Poco X6 Pro

يتميز هاتف شاومي Poco X6 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة FullHD +، تبلغ 1220 × 2712 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقتية HDR10+، محمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

ويتم تشغيل هاتف شاومي Poco X6 Pro، بواسطة معالج ميدياتيك من نوع Dimensity 8300 Ultra، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

Poco X6 Pro

ويتمتع هاتف شاومي Poco X6 Pro، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Poco X6 Pro

ويحزم هاتف شاومي Poco X6 Pro، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 67 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 45 دقيقة فقط.

Poco X6 Pro

ويعمل هاتف شاومي Poco X6 Pro، بواجهة المستخدم HyperOS المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، ويتميز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها.

ويتوفر هاتف شاومي Poco X6 Pro، في الخارج بـ 3 ألوان هي الأسود والأصفر والرمادي، مقابل سعر يبدأ من 325 دولار(أي ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري) للطراز بسعة 8 رام + 256 جيجابايت.